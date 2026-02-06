Publicidad

Homicidios dolosos y extorsiones bajan en Michoacán tras implementación de plan de seguridad

Como parte del Plan Michoacán en el estado han sido detenidos 430 presuntos delincuentes, se aseguraron 240 armas de fuego y se decomisaron más de 700 kilogramos de metanfetaminas.
vie 06 febrero 2026 09:24 AM
gabinete-michoacan.jpeg
Este viernes integrantes del gabinete presentaron un balance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementado desde noviembre pasado. (Foto: Presidencia de México.)

A tres meses de la puesta en marcha del Plan Michoacán, los homicidios dolosos se redujeron 30% en la entidad, la extorsión bajó 13% y se detuvieron a 118 presuntos extorsionadores, de los que 60 eran objetivos prioritarios, además se aseguraron 240 armas de fuego y decomisado más de 700 kilogramos de metanfetaminas.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo, antes del Plan Michoacán, el estado tuvo meses con casi cinco homicidios dolosos diarios como ocurrió en mayo de 2025, sin embargo, disminuyó. En noviembre se registraron 1.97 homicidios por día y en diciembre, aunque hubo un repunte, fueron 2.45.

“Cuando comparamos octubre de 2025, antes del inicio del Plan Michoacán, contra diciembre de 2025, el último mes que tenemos datos de incidencia delictiva, se presenta una reducción del 30%, al pasar de 3.48 a 2.45 homicidios diarios”, explicó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre 2024 y 2025 también hubo una reducción de 15% en los homicidios al pasar de 4.1 a 3.5 por día. En delitos de alto impacto hubo una reducción de 4% en ese mismo periodo.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Omar García Harfuch, informó que en la entidad se ha logrado una reducción de 13% en la extorsión y han sido detenidos 118 presuntos extorsionadores, de los que 60 eran objetivos prioritarios.

“En el marco de esta estrategia se han recibido 2,812 denuncias en el número 089, lo que permitió iniciar 158 carpetas de investigación que derivó en 118 personas detenidas por este delito, de las cuales 60 son objetivos prioritarios, cuatro líderes regionales, además de desarticular siete bandas delictivas dedicadas a la extorsión”, detalló.

Entre los detenidos por extorsión están:

-Gerardo “N”, jefe operativo, generador de violencia y responsable de dirigir las actividades de extorsión a los productores de limón y aguacate, distribución de droga, secuestros, homicidios y cobro de piso.

- Cirilo “N” alías “El Capi”, hermano de Alejandro “N” alías “El Botox”. Es uno de los principales generadores de violencia y se encargaba de recaudar cuotas a productores limoneros y empresarios de la entidad.

- Eulalio “N” alías “La Peinada” y de Osvaldo “N” alías “COVID”, integrantes de Los Naranjos / Cártel de Tepalcatepec.

García Harfuch aseguró que continuarán las operaciones para desarticular por completo a los grupos delictivos que operan en la entidad, con prioridad en el combate a la extorsión que afecta a sectores productivos.

De acuerdo con el secretario, en la entidad han sido aseguradas 1,137 armas de fuego, decomisado más de 25 toneladas de drogas y se han desmantelado 18 laboratorios para la producción de metanfetamina.

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum realiza una gira de trabajo por Michoacán en donde en noviembre pasado anunció 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que se puso en marcha tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

