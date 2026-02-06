Homicidios dolosos y extorsiones bajan en Michoacán tras implementación de plan de seguridad

Entre los detenidos por extorsión están:
-Gerardo “N”, jefe operativo, generador de violencia y responsable de dirigir las actividades de extorsión a los productores de limón y aguacate, distribución de droga, secuestros, homicidios y cobro de piso.
- Cirilo “N” alías “El Capi”, hermano de Alejandro “N” alías “El Botox”. Es uno de los principales generadores de violencia y se encargaba de recaudar cuotas a productores limoneros y empresarios de la entidad.
- Eulalio “N” alías “La Peinada” y de Osvaldo “N” alías “COVID”, integrantes de Los Naranjos / Cártel de Tepalcatepec.
García Harfuch aseguró que continuarán las operaciones para desarticular por completo a los grupos delictivos que operan en la entidad, con prioridad en el combate a la extorsión que afecta a sectores productivos.
De acuerdo con el secretario, en la entidad han sido aseguradas 1,137 armas de fuego, decomisado más de 25 toneladas de drogas y se han desmantelado 18 laboratorios para la producción de metanfetamina.
Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum realiza una gira de trabajo por Michoacán en donde en noviembre pasado anunció 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que se puso en marcha tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.