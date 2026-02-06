Homicidios dolosos y extorsiones bajan en Michoacán tras implementación de plan de seguridad

“Cuando comparamos octubre de 2025, antes del inicio del Plan Michoacán, contra diciembre de 2025, el último mes que tenemos datos de incidencia delictiva, se presenta una reducción del 30%, al pasar de 3.48 a 2.45 homicidios diarios”, explicó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre 2024 y 2025 también hubo una reducción de 15% en los homicidios al pasar de 4.1 a 3.5 por día. En delitos de alto impacto hubo una reducción de 4% en ese mismo periodo.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Omar García Harfuch, informó que en la entidad se ha logrado una reducción de 13% en la extorsión y han sido detenidos 118 presuntos extorsionadores, de los que 60 eran objetivos prioritarios.

“En el marco de esta estrategia se han recibido 2,812 denuncias en el número 089, lo que permitió iniciar 158 carpetas de investigación que derivó en 118 personas detenidas por este delito, de las cuales 60 son objetivos prioritarios, cuatro líderes regionales, además de desarticular siete bandas delictivas dedicadas a la extorsión”, detalló.