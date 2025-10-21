Por temor a represalias, 96% de las extorsiones no se denuncian en Michoacán

La extorsión ha ido en aumento aunque se trata de un delito escondido entre el miedo y la cifra negra. De acuerdo con cifras del INEGI, el 96% de las extorsiones cometidas en Michoacán durante el 2024 se quedaron sin ser denunciadas; y ha habido años como el 2012 en los que llegó al 99.8%.

La extorsión y cobro de piso se coló a la cotidianidad de Michoacán. De acuerdo con un análisis de Insight Crime , las organizaciones criminales extendieron su catálogo de actividades ilícitas debido a que sus ganancias dejaron de ser las mismas ante el auge de drogas sintéticas.

“Michoacán y su vecino Guerrero han sido por mucho tiempo lugares codiciados por los grupos criminales, como centros de la producción de heroína en México. Pero el auge de los opioides sintéticos ha causado un desplome del precio del opio a menos de una tercera parte de su valor de 2017, lo que dejó a los carteles de la droga peleándose por fuentes de ingreso alternativas”, refiere el análisis.

Así es que a polleros, tenderos, limoneros, aguacateros, vendedores de materiales, a prácticamente todo comerciante o agricultor les han puesto cuotas para realizar sus actividades.