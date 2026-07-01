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"¿Qué pruebas tienen?", Sheinbaum pide a EU demostrar que el CJNG paga campañas

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las personas que fueron sancionadas por huachicol ya estaban siendo investigadas por la UIF .
mié 01 julio 2026 11:08 AM
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En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su gobierno está dando resultados en el combate al huachicol. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos entregar pruebas respecto al señalamiento de que el Cártel Jalisco Nueva Generación financia campañas electorales en México.

“Lo que no entendemos es la parte de cuando informan de las campañas porque eso nunca fuimos informados y además ¿qué pruebas tienen, también?”, comentó este miércoles.

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A través de una nota informativa, el Departamento del Tesoro afirmó que el CJNG incide en la política mexicana a través de las ganancias que obtiene del robo de hidrocarburos.

"Los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno", acusó.

Al abordar estas acusaciones, Sheinbaum dijo que otra vez desde Estados Unidos se acusa sin presentar pruebas como, dijo, sucedió con CI Banco, Intercam y Vector a las que se les señaló como fuentes de preocupación por lavado de dinero.

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En el caso de las acusaciones contra Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como el "cerebro" de operaciones financieras del CJNG, y J. Refugio Ruiz Villagómez, vinculado al huachicol, la presidenta explicó que ya estaban siendo investigadas en México.

“En este caso, las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado no esperaron a la comunicación conjunta y ponen este tema de las campañas que no entendemos a ¿qué viene?”, dijo la presidenta.

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Insistió que entre su administración y el gobierno de Estados Unidos hay cooperación y México está haciendo lo que le corresponde, por lo que se ha logrado reducir el llamado huachicol fiscal.

“Se ha hecho muchísimo para disminuir el contrabando de combustible y de hecho ha bajado, la mejor prueba es que están subiendo las ventas de Pemex, incluso también las ventas de los privados, entonces se ha trabajado mucho y también incluso en congelamiento de cuentas, entonces se ha hecho muchísimo trabajo”, expuso.

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La presidenta cuestionó la intención que hubo al querer adelantarse por parte del gobierno de Estados Unidos.

“Se estaba analizando conjuntamente, nada más que deciden adelantarse”, dijo.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

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