"¿Qué pruebas tienen?", Sheinbaum pide a EU demostrar que el CJNG paga campañas

A través de una nota informativa, el Departamento del Tesoro afirmó que el CJNG incide en la política mexicana a través de las ganancias que obtiene del robo de hidrocarburos.

"Los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno", acusó.

Al abordar estas acusaciones, Sheinbaum dijo que otra vez desde Estados Unidos se acusa sin presentar pruebas como, dijo, sucedió con CI Banco, Intercam y Vector a las que se les señaló como fuentes de preocupación por lavado de dinero.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó este martes a 11 sujetos —dos personas físicas y nueve personas morales— por su presunta participación en una estructura utilizada para facilitar el robo y la comercialización ilícita de combustibles

En el caso de las acusaciones contra Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como el "cerebro" de operaciones financieras del CJNG, y J. Refugio Ruiz Villagómez, vinculado al huachicol, la presidenta explicó que ya estaban siendo investigadas en México.

“En este caso, las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado no esperaron a la comunicación conjunta y ponen este tema de las campañas que no entendemos a ¿qué viene?”, dijo la presidenta.