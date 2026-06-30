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El 30% de las personas que viven con VIH desconoce que es portadora, reporta Salud

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en el país se estima que 430,000 personas viven con VIH. Aseguró que, cuando se detecta, hasta el 95% tiene tratamiento y control viral.
mar 30 junio 2026 12:12 PM
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El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que el tratamiento para quienes tienen VIH es gratuito. (Foto: Presidencia de México.)

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en México hay 430,000 personas con VIH, de las cuales se calcula que el 30% lo desconoce, por lo que el reto es diagnosticarlas para que puedan recibir su tratamiento.

“Se estima que 430,000 personas viven con VIH en México, de ellos están diagnosticados el 70%: 302,000. Aquellos que se identifican y se diagnostican se alcanza el tratamiento del 95% y en control viral el 95%. El reto importante de aquí al 2030 es precisamente la detección de 128,000 personas que aún no saben que viven con VIH y por eso es muy importante insistir en el diagnóstico para alcanzar la meta del 95%”, explicó el funcionario.

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En la conferencia matutina de este martes, el secretario detalló que la prueba para detectar si se es portador de VIH es gratuita, sin cita y sin importar la derechohabiencia.

Se puede acudir a cualquier unidad de primer nivel, ferias de salud, campañas de escuela, centros de trabajo y unidades especializadas. La prueba se recomienda para cualquier persona que ya inició con su vida sexual.

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De acuerdo con el secretario, hay tratamiento gratuito y con abasto asegurado para quien sea portador de VIH.

“El tratamiento también es gratuito y el abasto está asegurado, todas las personas derechohabientes del IMSS, del IMSS Bienestar, del ISSSTE, de Pemex, servicios estatales, las Fuerzas Armadas, la Marina, tienen medicamento gratuito para el VIH. Se obtienen además en centros ambulatorios para la prevención y atención del Sida y las enfermedades de transmisión sexual”, explicó.

David Kershenobich indicó que todas las personas que tienen VIH reciben su medicamento al menos por 3 meses o más, según la indicación médica.

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“Esto ayuda a mantener el tratamiento, evitar interrupciones y reducir viajes innecesarios a las unidades de salud”, dijo.

Comentó que es fundamental el diagnóstico para que, quienes sean portadores del VIH, no lo transmitan y puedan ser del 95% de quienes tiene tratamiento y control viral.

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