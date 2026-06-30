El 30% de las personas que viven con VIH desconoce que es portadora, reporta Salud

En la conferencia matutina de este martes, el secretario detalló que la prueba para detectar si se es portador de VIH es gratuita, sin cita y sin importar la derechohabiencia.

Se puede acudir a cualquier unidad de primer nivel, ferias de salud, campañas de escuela, centros de trabajo y unidades especializadas. La prueba se recomienda para cualquier persona que ya inició con su vida sexual.

De acuerdo con el secretario, hay tratamiento gratuito y con abasto asegurado para quien sea portador de VIH.

“El tratamiento también es gratuito y el abasto está asegurado, todas las personas derechohabientes del IMSS, del IMSS Bienestar, del ISSSTE, de Pemex, servicios estatales, las Fuerzas Armadas, la Marina, tienen medicamento gratuito para el VIH. Se obtienen además en centros ambulatorios para la prevención y atención del Sida y las enfermedades de transmisión sexual”, explicó.

David Kershenobich indicó que todas las personas que tienen VIH reciben su medicamento al menos por 3 meses o más, según la indicación médica.