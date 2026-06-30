El 30% de las personas que viven con VIH desconoce que es portadora, reporta Salud

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en México hay 430,000 personas con VIH, de las cuales se calcula que el 30% lo desconoce, por lo que el reto es diagnosticarlas para que puedan recibir su tratamiento.
“Se estima que 430,000 personas viven con VIH en México, de ellos están diagnosticados el 70%: 302,000. Aquellos que se identifican y se diagnostican se alcanza el tratamiento del 95% y en control viral el 95%. El reto importante de aquí al 2030 es precisamente la detección de 128,000 personas que aún no saben que viven con VIH y por eso es muy importante insistir en el diagnóstico para alcanzar la meta del 95%”, explicó el funcionario.