UIF bloquea cuentas a red ligada al Cártel Jalisco por robo de hidrocarburos

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las investigaciones indican que la red habría operado mediante empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para ocultar y movilizar recursos de presunto origen ilícito.

Asimismo, se detectaron posibles esquemas relacionados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.

Como parte de las investigaciones realizadas en México, la UIF llevó a cabo análisis fiscales, financieros y corporativos de los sujetos señalados, en los que identificó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero.

📢 #ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, fortalece acciones contra redes vinculadas con el robo de hidrocarburos relacionadas con el CJNG.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento… pic.twitter.com/fEIZoJxwfJ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 30, 2026

Con base en estos hallazgos y en el ámbito de sus atribuciones, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los 11 sujetos designados por la OFAC, además de nueve personas adicionales, con el propósito de impedir que el sistema financiero nacional sea utilizado para actividades presuntamente ilícitas.

La Secretaría de Hacienda señaló que estas acciones forman parte de la cooperación entre México y Estados Unidos para fortalecer los mecanismos de combate al lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras que respaldan a organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

La dependencia añadió que la UIF mantiene una coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y reducir los riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.