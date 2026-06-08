Sheinbaum adelanta que vendrán pocos jefes de Estado a la inauguración del Mundial

Este jueves en México se realizará la ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA. A las 13:00 horas, en la capital del país iniciará el partido entre el "tricolor" y Sudáfrica.

La presidenta Claudia Sheinbaum no asistirá al Estadio debido a que decidió regalar su boleto a una niña para que viva la experiencia del Mundial. La mandataria federal anunció que ella verá el partido en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se instaló un FIFA Fan Fest.

La mandataria federal no aclaró si Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Mark Carney, primer ministro de Canadá, asistirán o no a la inauguración debido a que también son anfitriones.

Sobre la asistencia del rey de España, Felipe VI, al partido que sostendrá la selección de su país en contra de Uruguay como parte de los encuentros de la primera fase, la presidenta aseguró que está confirmada.

Sin embargo, aún no se sabe si se reunirá con rey.

La presidenta consideró que hay críticas no legítimas sobre los trabajos que hay en la Ciudad de México para recibir el Mundial y manifestó su respaldo a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Hay mucha crítica no legítima, digamos de esta avalancha de campañas, porque no es crítica es campaña y se han desatado mucho contra la jefa de gobierno. Nosotros respaldamos a Clara (Brugada), está haciendo una labor extraordinaria al frente de la Ciudad de México”, indicó la presidenta.