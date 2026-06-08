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Sheinbaum adelanta que vendrán pocos jefes de Estado a la inauguración del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, por razones de sus propios países, varios presidentes decidieron enviar a sus representantes para asistir al Estadio Ciudad de México a la ceramonia.
lun 08 junio 2026 11:31 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que verá el partido inaugural del Mundial en el Zócalo de la Ciudad de México. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hasta ahora se tiene prevista la llegada de pocos jefes de Estado a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, que se realizará este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

“Van a venir pocos jefes de Estado a la inauguración, varios iban a venir y por razones de esos países decidieron no venir. Por ejemplo, el presidente de Sudáfrica, que era como obvio que iba a venir, decidió no venir por situaciones en su país, entonces están enviando representación”, explicó.

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Este jueves en México se realizará la ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA. A las 13:00 horas, en la capital del país iniciará el partido entre el "tricolor" y Sudáfrica.

La presidenta Claudia Sheinbaum no asistirá al Estadio debido a que decidió regalar su boleto a una niña para que viva la experiencia del Mundial. La mandataria federal anunció que ella verá el partido en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se instaló un FIFA Fan Fest.

La mandataria federal no aclaró si Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Mark Carney, primer ministro de Canadá, asistirán o no a la inauguración debido a que también son anfitriones.

Sobre la asistencia del rey de España, Felipe VI, al partido que sostendrá la selección de su país en contra de Uruguay como parte de los encuentros de la primera fase, la presidenta aseguró que está confirmada.

Sin embargo, aún no se sabe si se reunirá con rey.

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Sheinbaum verá desde el Zócalo la inauguración del Mundial

La presidenta consideró que hay críticas no legítimas sobre los trabajos que hay en la Ciudad de México para recibir el Mundial y manifestó su respaldo a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Hay mucha crítica no legítima, digamos de esta avalancha de campañas, porque no es crítica es campaña y se han desatado mucho contra la jefa de gobierno. Nosotros respaldamos a Clara (Brugada), está haciendo una labor extraordinaria al frente de la Ciudad de México”, indicó la presidenta.

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Sheinbaum calificó como icónico el Jardín Flotante Tlallipan, un corredor peatonal elevado construido sobre la Calzada de Tlalpan.

“La verdad le quedó muy bonito, ayer ya no tuve oportunidad de que fuimos al Olinia, pero está haciendo un gran trabajo al frente de la ciudad la verdad. Respaldamos el trabajo que está haciendo y estamos ayudando en todo lo que se necesita”, añadió.

Sobre los inconvenientes que causan las vallas instaladas en el centro, la presidenta explicó que son para evitar confrontaciones con quienes se manifiestan.

“Es algo que tenemos que hacer para evitar cualquier confrontación porque de otra manera quien evitaría una situación sería la propia policía y es mejor que haya una valla”, expuso.

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