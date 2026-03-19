Sheinbaum explica quién envió carta al rey Felipe de España: se mandó invitación para el Mundial a todos los países

"Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo, a todos, todos, invitación para que vinieran al Mundial, y ahí estaba el rey de España, pero son todos los países con los que México tiene relación", expresó la mandataria.

La aclaración surgió luego de que se informó que Sheinbaum envió una carta al monarca español para invitarlo al evento deportivo, resaltando la oportunidad de aprovechar esta coyuntura para "evocar la profundidad y la singularidad de los lazos históricos entre México y España". La misiva, fechada el 3 de febrero, fue recibida por la Casa Real el 24 del mismo mes.

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México pidió a España que se disculpe por la Conquista

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se tensaron en los últimos años, particularmente después de que en 2019 el Gobierno de México exigió disculpas a la Corona española por los abusos cometidos durante la conquista y la colonización.

Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, el reclamo de México se mantuvo, por lo que la tensión no cedió. Incluso, el Gobierno de España no envió a ningún representante a la toma de protesta de la primera mujer en asumir la Presidencia de México.