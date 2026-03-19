Sheinbaum explica quién envió carta al rey Felipe de España: se mandó invitación para el Mundial a todos los países

En enero pasado, se presentó un primer acercamiento durante la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026): los reyes Felipe VI y Letizia asistieron al pabellón de México, país invitado.
A esto se suma que el martes pasado la presidenta Sheinbaum reconoció al rey español por aceptar que durante la conquista española hubo "mucho abuso":
“Es un acercamiento del rey que reconocemos porque, a diferencia de hace varios años donde ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones, ahora, primero, el gesto del rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas que envió México a España y después su declaración”, dijo la presidenta este martes.
Durante su visita a la exposición "La mujer en el México indígena", en el Museo Arqueológico Nacional, el Rey Felipe VI aceptó que se cometieron abusos en esa etapa histórica: "Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias (tuvieron) un afán de protección, (pero) luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso", señaló entonces.