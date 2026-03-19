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Sheinbaum: gobierno envió invitación a todos los países para venir al Mundial, no solo al rey de España

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno México invitó a todos los países con los que se tiene relación para que vengan al Mundial y que la gestión estuvo encabezada por Gabriela Cuevas.
jue 19 marzo 2026 10:27 AM
Sheinbaum explica quién envió carta al rey Felipe de España: se mandó invitación para el Mundial a todos los países
La aclaración surgió luego de que se informó que la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta al monarca español para invitarlo al evento deportivo. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que la invitación para asistir al Mundial de fútbol 2026 fue enviada a todas las naciones con las que México mantiene relaciones diplomáticas, incluido el rey de España, Felipe VI.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la encargada de la gestión de las invitaciones fue Gabriela Cuevas, quien es la representante del gobierno mexicano ante la FIFA.

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"Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo, a todos, todos, invitación para que vinieran al Mundial, y ahí estaba el rey de España, pero son todos los países con los que México tiene relación", expresó la mandataria.

La aclaración surgió luego de que se informó que Sheinbaum envió una carta al monarca español para invitarlo al evento deportivo, resaltando la oportunidad de aprovechar esta coyuntura para "evocar la profundidad y la singularidad de los lazos históricos entre México y España". La misiva, fechada el 3 de febrero, fue recibida por la Casa Real el 24 del mismo mes.

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México pidió a España que se disculpe por la Conquista

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se tensaron en los últimos años, particularmente después de que en 2019 el Gobierno de México exigió disculpas a la Corona española por los abusos cometidos durante la conquista y la colonización.

Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, el reclamo de México se mantuvo, por lo que la tensión no cedió. Incluso, el Gobierno de España no envió a ningún representante a la toma de protesta de la primera mujer en asumir la Presidencia de México.

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En enero pasado, se presentó un primer acercamiento durante la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026): los reyes Felipe VI y Letizia asistieron al pabellón de México, país invitado.

A esto se suma que el martes pasado la presidenta Sheinbaum reconoció al rey español por aceptar que durante la conquista española hubo "mucho abuso":

“Es un acercamiento del rey que reconocemos porque, a diferencia de hace varios años donde ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones, ahora, primero, el gesto del rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas que envió México a España y después su declaración”, dijo la presidenta este martes.

Durante su visita a la exposición "La mujer en el México indígena", en el Museo Arqueológico Nacional, el Rey Felipe VI aceptó que se cometieron abusos en esa etapa histórica: "Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias (tuvieron) un afán de protección, (pero) luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso", señaló entonces.

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Claudia Sheinbaum Felipe de España Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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