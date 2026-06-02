CNTE: el paro nacional seguirá hasta que haya diálogo con Sheinbaum y el gobierno responda

Las estatuas mundialistas fueron derribadas durante la tarde de este martes 2 de junio. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

A la par, anunció que extenderá su plantón en las calles aledañas al Zócalo capitalino, al que la policía les ha impedido el acceso.

La CNTE colocará casas de campaña en las calles de Madero, Allende, 20 de Noviembre, Cuba y Belisario Domínguez. También llegará hasta Paseo de la Reforma, del monumento El Caballito a la Estela de Luz.

El sindicato magisterial pausó las mesas de trabajo en días previos tras acusar actos de represión por parte de las autoridades municipales, estatales y federales en contra de las movilizaciones de los docentes.

Sin embargo, este martes aceptó reunirse de nuevo con los funcionarios federales para insistir en la atención a su pliego petitorio, explicó Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca.

“Nos mantendremos en esta huelga nacional hasta que tengamos soluciones. Hoy, lo que queremos es respuesta del gobierno federal”, declaró.

La CNTE inició una nueve serie de protestas desde la semana pasada y, a partir de este lunes, arrancó una huelga nacional en 20 estados que planea mantener durante el Mundial de Futbol 2026, del que México es una de las sedes.

Como en otras ocasiones, los maestros intentaron colocar casas de campaña en el Zócalo capitalino, pero los policías de la Ciudad de México lo impidieron.

En la Plancha de la Constitución, además, se realizan los preparativos para el FIFA Fan Fest, por lo que las autoridades la cercaron con vallas metálicas.

Ayer, profesores de Guerrero intentaron derribar sin éxito esas murallas. En respuesta, los policías lanzaron gases de extintor. Dos profesores resultaron heridos por el lanzamiento de petardos. La semana pasada, otro grupo de profesores fue desalojado a balazos de una protesta en Villa de Mitla, Oaxaca, y ocho resultaron con lesiones.