CNTE: el paro nacional seguirá hasta que haya diálogo con Sheinbaum y el gobierno responda

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) derribaron estatuas alusivas a la Copa Mundial de Futbol que se encontraban en avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, durante su segundo día de huelga nacional.
Antes de la protesta en Reforma, integrantes de la CNTE retomaron el diálogo con las secretarías de Educación Pública y Gobernación, pero advirtieron que su huelga nacional continuará hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum acceda a reunirse con ellos y el gobierno dé respuestas claras a sus demandas.
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A la par, anunció que extenderá su plantón en las calles aledañas al Zócalo capitalino, al que la policía les ha impedido el acceso.
La CNTE colocará casas de campaña en las calles de Madero, Allende, 20 de Noviembre, Cuba y Belisario Domínguez. También llegará hasta Paseo de la Reforma, del monumento El Caballito a la Estela de Luz.
El sindicato magisterial pausó las mesas de trabajo en días previos tras acusar actos de represión por parte de las autoridades municipales, estatales y federales en contra de las movilizaciones de los docentes.
Sin embargo, este martes aceptó reunirse de nuevo con los funcionarios federales para insistir en la atención a su pliego petitorio, explicó Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca.
“Nos mantendremos en esta huelga nacional hasta que tengamos soluciones. Hoy, lo que queremos es respuesta del gobierno federal”, declaró.
La CNTE inició una nueve serie de protestas desde la semana pasada y, a partir de este lunes, arrancó una huelga nacional en 20 estados que planea mantener durante el Mundial de Futbol 2026, del que México es una de las sedes.
Como en otras ocasiones, los maestros intentaron colocar casas de campaña en el Zócalo capitalino, pero los policías de la Ciudad de México lo impidieron.
En la Plancha de la Constitución, además, se realizan los preparativos para el FIFA Fan Fest, por lo que las autoridades la cercaron con vallas metálicas.
Ayer, profesores de Guerrero intentaron derribar sin éxito esas murallas. En respuesta, los policías lanzaron gases de extintor. Dos profesores resultaron heridos por el lanzamiento de petardos. La semana pasada, otro grupo de profesores fue desalojado a balazos de una protesta en Villa de Mitla, Oaxaca, y ocho resultaron con lesiones.
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La Secretaría de Seguridad local aseguró que los proyectiles fueron lanzados por los propios docentes, pero la CNTE negó esto en una rueda de prensa organizada antes de que la Comisión Nacional Única de Negociación ingresara a la Secretaría de Gobernación.
“No fue un enfrentamiento, fue el Estado atacando a los compañeros del magisterio”, aseguró Elvira Veleces, líder de la Sección 14 de Guerrero.
Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la protesta magisterial hubo “mucha provocación” y puso en duda que todos los manifestantes fueran docentes. La CNTE también negó esos señalamientos.
“Lo único que buscamos es una jubilación digna. Es momento de que el Ejecutivo federal reconsidere su posición de cerrazón”, agregó Veleces.
¿Qué pide la CNTE?
La CNTE exige al gobierno la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007; el regreso al sistema de pensiones sin Afore y un nuevo mecanismo de asignación de plazas docentes y carrera magisterial.
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Aunque el gobierno mantiene el diálogo con los maestros, Sheinbaum dijo que no hay condiciones presupuestales para cumplir sus demandas.
Los docentes, sin embargo, esperan que las autoridades al menos se comprometan a echar para atrás las reformas educativas aprobadas durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.