Integrantes de la CNTE amagan con interferir en actividades del Mundial 2026

Los elementos de la CNTE dijeron que si no se avanza en su propuesta para abrogar la Ley del ISSSTE, ''no hay Copa Mundial de Futbol 2026''.

''El hartazgo nos hace pensar en acciones específicas, pero contundentes'', dijo uno de los maestros sobre el amago contra el Mundial de Norteamérica.

''La CNTE ha demostrado tener el valor de denunciar y realizar acciones, que no importan los costos'', agregó.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es un sindicato magisterial de México que se fundó en 1979 como una alternativa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

A mediados de 2025, maestros de la CNTE paralizaron con protestas avenidas principales de la Ciudad de México, además de bloquear el Aeropuerto Internacional de la capital.

Desde el 15 de mayo, los integrantes de la CNTE instalaron un plantón en el Zócalo de la CDMX con el objetivo de que se cumplieran sus demandas.

Además, durante varios días realizaron bloqueos carreteros, en instancias de gobierno y estaciones del Metro.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está conformada por maestros disidentes del sindicado oficialista del siglo XX, el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Y actualmente tiene adherentes principalmente en los estados del sur.

Los maestros exigen la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007, la cual acabó con el derecho que tenían los profesores de jubilarse con el 100% de su salario. También demanda regresar al antiguo sistema de pensiones, que no utilizaba las Afores.

México organiza por tercera vez en su historia un Mundial de Futbol. Esta vez junto a Estados Unidos y Canadá. Se espera que millones de personas lleguen al país para presenciar los encuentros deportivos.