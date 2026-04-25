La CNTE alista un plan de acción para manifestarse durante el Mundial de Futbol 2026

La CNTE podría realizar bloqueos en las inmediaciones del Estadio Banorte, antes Azteca, donde se jugarán algunos de los partidos de la Copa del Mundo, o en los lugares donde se alojen los representativos de las distintas naciones. También considera protestas en el Zócalo de la Ciudad de México, así como otras actividades.

En junio de 2025, la CNTE decidió suspender su huelga nacional, que duró tres semanas, y se espera que ésta se reanude en las próximas semanas, en demanda, sobre todo, de dos acciones que se exige tomar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum:

-Derogar la reforma al ISSSTE de 2007, misma que canceló la posibilidad de que los maestros se jubilen con el 100% de su salario.

-Y el regreso del sistema de pensiones previo a la individualización de cuentas vía Afores.

Esas dos han sido las exigencias de la CNTE desde hace años, pero durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador hubo una alianza con el magisterio que prácticamente mantuvo a raya las movilizaciones de protesta.

Estas se reanudaron en 2025, durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien el magisterio acusa de haber hecho campaña con la promesa de derogación de la reforma del ISSSTE pero no haberles cumplido.

En mayo del año pasado, las acciones de la CNTE incluyeron bloqueos que afectaron la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y hubo pláticas con la Secretaría de Gobernación.

El gobierno les ofreció mantener la edad de jubilación en 56 años para mujeres y 58 para hombres.