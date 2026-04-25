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La CNTE alista un plan de acción para manifestarse durante el Mundial de Futbol 2026

La exigencia principal del magisterio es derogar la Ley del ISSSTE de 2007, por lo que alista una serie de protestas a realizar en los próximos meses.
sáb 25 abril 2026 08:00 PM
Protesta de la CNTE
La CNTE continuará manifestándose en contra de la Ley del ISSSTE de 2007. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomará sus movilizaciones en mayo, cerca del Día del Maestro, y en junio, para visibilizar sus demandas en el marco del Mundial de Futbol 2026, pero aún analiza el plan de acción que seguirá.

Este sábado comenzó su Asamblea Nacional Representativa, que reúne liderazgos de todas las secciones del país, para acordar la ruta de manifestaciones. Se espera que este domingo difunda la estrategia final.

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La CNTE podría realizar bloqueos en las inmediaciones del Estadio Banorte, antes Azteca, donde se jugarán algunos de los partidos de la Copa del Mundo, o en los lugares donde se alojen los representativos de las distintas naciones. También considera protestas en el Zócalo de la Ciudad de México, así como otras actividades.

En junio de 2025, la CNTE decidió suspender su huelga nacional, que duró tres semanas, y se espera que ésta se reanude en las próximas semanas, en demanda, sobre todo, de dos acciones que se exige tomar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum:

-Derogar la reforma al ISSSTE de 2007, misma que canceló la posibilidad de que los maestros se jubilen con el 100% de su salario.

-Y el regreso del sistema de pensiones previo a la individualización de cuentas vía Afores.

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Esas dos han sido las exigencias de la CNTE desde hace años, pero durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador hubo una alianza con el magisterio que prácticamente mantuvo a raya las movilizaciones de protesta.

Estas se reanudaron en 2025, durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien el magisterio acusa de haber hecho campaña con la promesa de derogación de la reforma del ISSSTE pero no haberles cumplido.

En mayo del año pasado, las acciones de la CNTE incluyeron bloqueos que afectaron la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y hubo pláticas con la Secretaría de Gobernación.

El gobierno les ofreció mantener la edad de jubilación en 56 años para mujeres y 58 para hombres.

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Bajo el régimen del artículo décimo transitorio, se propuso una reducción progresiva de un año cada tres años, lo que permitiría en 2028 que las mujeres se jubilen a los 55 y los hombres a los 57, pero no se admitió la derogación de la Ley.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró el 26 de mayo del 2025 que es imposible satisfacer esa demanda de la CNTE, pues no hay recursos.

"En este momento representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano, pondríamos en problemas los recursos públicos para programas de Bienestar, para obra pública, para el salario de los trabajadores del Estado, todo lo que representa el presupuesto público”, dijo Sheinbaum al descartar cumplir esa exigencia.

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La CNTE mantuvo su plantón en el Zócalo el año pasado pero, ante los desacuerdos, rompió el diálogo con las autoridades federales.

Desde entonces advirtió que volvería y realizaría sus protestas durante el Mundial de Futbol, que comienza en junio próximo.

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El pasado 16 de marzo se instalaron en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y, dos días después, el 18 de ese mes, realizaron una marcha de El Ángel de la Independencia al Zócalo. La presidenta Sheinbaum les pidió que sus movilizaciones fueran pacíficas.

En la Asamblea de la CNTE, que inició este sábado en el Auditorio de la sede de la Sección 9 de la Ciudad de México, participan además las secciones 22, de Oaxaca, la más numerosa y combativa; la 34 de Zacatecas, la 7 de Chiapas, la 14 de Guerrero y la 18 de Michoacán.

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