A dos semanas del Mundial, gobierno reporta que homicidios dolosos bajaron 49%

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario explicó que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 a 44.3.

En lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fueron detenidos 54,297 presuntos delincuentes, que, de acuerdo con el secretario, tiene un impacto en la pacificación del país.

“Desde el inicio de esta administración se han detenido a cerca de 54,300 personas por delitos de alto impacto, lo que permite que haya menos delincuentes en la calle y aumente la paz en la población. Son más de 50,000 personas que dejan de cometer delitos en las calles y que ya no afectarán a las familias”, expuso.

También, dijo, se detuvo a 85 funcionarios públicos implicados en algún delito, entre ellos siete en funciones.

“Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos”, advirtió.

En estos 19 meses, el gobierno de la presidenta Sheinbaum trasladó a más de 90 criminales hacia Estados Unidos

“Estos objetivos cometieron delitos atroces como secuestro, extorsión, ataques a la autoridad en nuestro país y que, por muchos años, derivado de la corrupción de servidores públicos, llevaban sin ser extraditados 10 años, 15 años, y uno de los casos hasta 40 años, lo que ocasionaba que siguieran viviendo en la impunidad desde los centros penitenciarios, en dónde muchas veces cometían delitos”, dijo Harfuch.