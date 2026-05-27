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A dos semanas del Mundial, gobierno reporta que homicidios dolosos bajaron 49%

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que, desde que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, 54,297 presuntos delincuentes ya fueron detenidos.
mié 27 mayo 2026 11:19 AM
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El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que también han sido decomisadas casi 30,000 armas, de las que 78% proviene de Estados Unidos. (Foto: SSP.)

A prácticamente dos semanas del arranque del Mundial de Futbol de la FIFA, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que los homicidios dolosos disminuyeron 49% entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

“El promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro país. De septiembre del 2024 a mayo del 2026 se registra una disminución preliminar del 49% en el promedio diario nacional de homicidio doloso”, expuso.

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Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario explicó que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 a 44.3.

En lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fueron detenidos 54,297 presuntos delincuentes, que, de acuerdo con el secretario, tiene un impacto en la pacificación del país.

“Desde el inicio de esta administración se han detenido a cerca de 54,300 personas por delitos de alto impacto, lo que permite que haya menos delincuentes en la calle y aumente la paz en la población. Son más de 50,000 personas que dejan de cometer delitos en las calles y que ya no afectarán a las familias”, expuso.

También, dijo, se detuvo a 85 funcionarios públicos implicados en algún delito, entre ellos siete en funciones.

“Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos”, advirtió.

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“Estos objetivos cometieron delitos atroces como secuestro, extorsión, ataques a la autoridad en nuestro país y que, por muchos años, derivado de la corrupción de servidores públicos, llevaban sin ser extraditados 10 años, 15 años, y uno de los casos hasta 40 años, lo que ocasionaba que siguieran viviendo en la impunidad desde los centros penitenciarios, en dónde muchas veces cometían delitos”, dijo Harfuch.

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El secretario detalló que se decomisaron más de 400 toneladas de drogas y aseguraron cerca de 2,400 laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas como la metanfetamina.

Además fueron decomisadas 30,000 armas de fuego, de las cuales el 78% proviene de Estados Unidos.

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“Tenemos 107,000 hombres y mujeres desplegados en todo el territorio nacional, es decir, en las 32 entidades. De ahí le damos prioridad por supuesto a ocho estados, que son los que aportan poco más del 50% de los homicidios dolosos”, planteó.

Entre esas entidades están Sinaloa, con 13,344 elementos; Guerrero con 10,804; Chihuahua con 6,110; Jalisco con 6,082; Estado de México con 5,720 y Guanajuato con 4,017.

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Claudia Sheinbaum Homicidio conferencia mañanera

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