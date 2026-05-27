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Rubén Rocha no tiene ficha roja emitida por la Interpol, corrige SSPC

Rubén Rocha Moyase se presentó esta semana ante la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que se probará su inocencia ante los señalamientos de autoridades de EU.
mié 27 mayo 2026 12:25 PM
Rubén Rocha Moya no tiene ficha roja emitida por la Interpol, corrige SSPC
Rubén Rocha Moya ha sido señalado por presuntamente proteger a 'Los Chapitos'. (Foto: Cuartoscuro )

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corrigió e informó que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya no tiene ninguna ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

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La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobernador con licencia y los otros siete funcionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico tenían una ficha roja.

"Hay una orden de aprehensión, por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso hace que se alerten fichas rojas —llamadas—, por parte de la Interpol. Entonces, eso es del gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México: otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudiera llegar a detenerlos", dijo.

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Sin embargo, este miércoles la SSPC detalló que después de una consulta, se confirmó que no fue emitida la notificación contra el gobernador con licencia.

"Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra", aclaró.

Este martes, el gobernador con licencia se presentó ante la delegación de la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sinaloa a comparecer ante el Ministerio Público.

En sus redes sociales, el gobernador con licencia manifestó su disposición a comparecer ante la autoridad cuando sea necesario.

''Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario'', dijo Rocha Moya.

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En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que no se detuvo al gobernador debido a que tener una ficha de Interpol, no implica una orden de extradición.

“Hay un proceso una vez que hay una notificación roja. Primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República, así es en todo el mundo, y de ahí se ve si procede o no. Igual cuando nosotros emitimos o tramitamos una ficha roja, a través de la Fiscalía General de la República y solicitamos una extradición a Estados Unidos, por ejemplo el Departamento de Justicia checa si es procedente o no, es decir, no porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”, detalló.

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Claudia Sheinbaum Estados SSP

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