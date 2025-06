De Andy a Andrés Manuel López Beltrán: la carrera por el nombre y legado de AMLO

Mario Ramírez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explica que a ocho meses de incursionar oficialmente en la política como secretario de Organización en Morena, López Beltrán busca ser quien aglutine al obradorismo.

“El obradorismo quedó sin una figura líder porque los obradoristas de hueso colorado no ven a Claudia como la continuidad del proyecto", señala el especialista.

"Quiere capitalizar eso a partir del nombre de su padre, por eso pide: no me llamen 'Andy'. Quiere marcar el parteaguas de que ahora es el político, el adulto que puede ir ocupando este espacio que ha dejado su papá”. Mario Ramírez, profesor de la UNAM.

López Beltrán no debutó en la política con el retiro de su padre, aunque nunca había ocupado un cargo partidista ni se había expuesto mediáticamente.

El politólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también estudió su padre, convivió de cerca con la política desde niño y una de sus más importantes responsabilidades vino con la tercera carrera presidencial de López Obrador: fue uno de los encargados de los comités de promoción y defensa del voto en la Ciudad de México.

Andrés Manuel López Beltrán es el segundo de los cuatro hijos del expresidente López Obrador. (Foto: Moisés Pablo/Archivo Cuartoscuro)

El propio López Obrador reveló antes de su retiro que llegó un acuerdo con sus hijos: no ocupar ningún cargo público mientras él fuera presidente.

"Tengo que agradecerles mucho a mis hijos grandes porque desde hace tiempo tenemos el compromiso: mientras yo esté en activo, ningún cargo para ellos... y no deben tampoco desarrollarse a la sombra de lo que por circunstancias fue el papá, cada quien tiene que abrirse camino, salir adelante”, dijo en septiembre de 2023, un año antes de dejar el cargo.

Aldo Muñoz Armenta, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, ve en este último consejo, la decisión de López Beltrán de pedir públicamente que ya no le llamen 'Andy'.

“Llamarle 'Andy' implica algo como 'no tienes mérito propio, tú eres un heredero', entonces él está más bien diciendo: 'no, sí tengo nombre propio y me estoy ganando mi lugar por mis propios méritos'. Sin embargo, la percepción es que sus alcances políticos son resultado de una herencia. Él, al decir 'llámenme por mi nombre' trata de decir 'yo tengo mi propio nombre y voy a hacer mi propio legado, voy a construir mi propio legado", asegura el especialista.