Sheinbaum defiende nombramiento de "Andy" López Obrador en Morena

En su discurso al tomar posesión como secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrá aseguró que con esta responsabilidad iniciará su carrera en la política.

"Me da mucho gusto iniciar mi carrera aquí, donde siempre estuve. Me da una enorme tristeza hacerlo al tiempo que se retira nuestro máximo dirigente", dijo ante miles de morenistas.

Al frente de la Secretaría de Organización, López Beltrán tiene como tarea mantener “el vínculo y la comunicación con los comités municipales, y hacerse cargo de coordinar las tareas de afiliación”, es decir, es un cargo para operar en el territorio.

Hace unos días, el presidente López Obrador afirmó que hizo un acuerdo con sus hijos para que, mientras él fuera presidente, no participaran en la política o administración pública, por lo que ahora que se retira, comentó, sus hijos están en su derecho de incursionar en cualquier cargo.

“Con mis hijos hicimos un acuerdo desde tiempo y les agradezco mucho porque lo han respetado, de que ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno, y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso. Y también, voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno y ya están grandes”, explicó el pasado 9 de diciembre .