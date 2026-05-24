Sheinbaum convoca a informe el 31 de mayo para “celebrar” su triunfo electoral

“Nos juntamos así a la distancia para que en toda la república podamos celebrar, conmemorar, defender la Cuarta Transformación de la vida pública”, dijo la mandataria durante un evento de Programas para el Bienestar en Teapa, Tabasco.

Sheinbaum indicó que quiere celebrar los dos años de la victoria del 2 de junio. Afirmó que será un ejercicio de rendición de cuentas.

“Que explique de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento que representamos, porque el pueblo está contento, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno, porque hay que seguir fortaleciendo la transformación y sobre todo los gobiernos del pueblo”, indicó.

En medio de las presiones del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con intervenir en territorio mexicano para detener la operación de cárteles dedicados al narcotráfico, la presidenta reiteró que defenderá la soberanía nacional.

Seguir caminando juntos y defender siempre la soberanía nacional, porque México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. México, a mucha honra y con mucho orgullo y con mucho trabajo, es un país libre, independiente y soberano”, sostuvo.