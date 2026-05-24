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Sheinbaum convoca a informe el 31 de mayo para “celebrar” su triunfo electoral

La presidenta pidió que, en cada una de las 32 entidades, la ciudadanía se reúna para seguir a distancia su segundo informe.
dom 24 mayo 2026 05:10 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo domingo 31 de mayo dará un informe en la Ciudad de México. (Foto: @Claudiashein en X)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que dará su Segundo Informe de Gobierno el próximo domingo 31 de mayo y pidió que, en lugar de que las personas se trasladen a la Ciudad de México, mejor se reúnan en plazas y espacios públicos de cada una de las entidades del país.

“En vez de que todos vayamos a la ciudad, en cada plaza de las 32 entidades de la república vamos a conectarnos para que se escuche el informe.

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“Nos juntamos así a la distancia para que en toda la república podamos celebrar, conmemorar, defender la Cuarta Transformación de la vida pública”, dijo la mandataria durante un evento de Programas para el Bienestar en Teapa, Tabasco.

Sheinbaum indicó que quiere celebrar los dos años de la victoria del 2 de junio. Afirmó que será un ejercicio de rendición de cuentas.

“Que explique de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento que representamos, porque el pueblo está contento, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno, porque hay que seguir fortaleciendo la transformación y sobre todo los gobiernos del pueblo”, indicó.

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En medio de las presiones del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con intervenir en territorio mexicano para detener la operación de cárteles dedicados al narcotráfico, la presidenta reiteró que defenderá la soberanía nacional.

Seguir caminando juntos y defender siempre la soberanía nacional, porque México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. México, a mucha honra y con mucho orgullo y con mucho trabajo, es un país libre, independiente y soberano”, sostuvo.

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Al destacar la creación de programas como la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar –que iniciaron durante su gobierno y el del expresidente Andrés Manuel López Obrador–, Sheinbaum advirtió que no se deben dar por sentado los beneficios sociales, pues advirtió que “pueden regresar otros gobiernos”.

“No crean que está dado y ya, siempre pueden regresar otros gobiernos, porque los del pasado están atentos, tienen muchos medios de comunicación, ahora mucho impacto en las redes sociales, porque pagan muchos bots para hablar mal del gobierno”, sostuvo.

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Claudia Sheinbaum Presidencia de la República

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