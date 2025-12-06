Sheinbaum: Por más que hagan, no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta

También descalificó lo que llamó “realidades virtuales” creadas por sus opositores en redes sociales y columnas de opinión.

Ante ello, sseguró que ninguna de las críticas sobre supuesta regresión democrática, falta de libertades o vínculos con grupos delictivos tiene sustento, y aseguró que su gobierno “no reprime” y que la libertad de expresión “se respeta plenamente”.

Sheinbaum destaca logros del “segundo piso” de la transformación

En su discurso, la presidenta Sheinbaum también defendió los resultados económicos y sociales de su gobierno, al que calificó como el "segundo piso de la transformación".

Destacó entre ellos, el incremento sostenido del salario mínimo, que pasará de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos a partir de enero de 2026; el control de la inflación en 3.57% a octubre; la fortaleza del peso; la creación de 551,000 empleos formales este año; la reducción del desempleo a 2.6% y el crecimiento de la inversión extranjera directa.

“El modelo económico funciona y da resultados”, afirmó, al asegurar que es posible el desarrollo con justicia social.

Subrayó además la reforma presentada para reducir gradualmente la jornada laboral a 40 horas semanales hacia 2030, el avance hacia un sistema de salud universal con credencialización a partir de 2026 y la ampliación del acceso a educación media y superior.

La presidenta también defendió la recuperación del papel del Estado en sectores estratégicos, como Pemex y la CFE, y anunció nuevos proyectos ferroviarios para interconectar el país del sur al norte.

En materia social, resaltó la ampliación de los programas de bienestar, que hoy alcanzan a más de 32 millones de familias, así como el carácter constitucional de apoyos como las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes y el programa Mujeres Bienestar.

Subrayó que estos apoyos se entregan sin intermediarios y sin condicionamientos políticos.

Sobre salud, anunció avances en la compra y distribución de medicamentos mediante protocolos nacionales y las llamadas “rutas de la salud”, así como el inicio, el próximo año, de un proceso de credencialización para un sistema de salud universal.

En educación, reiteró la construcción de más preparatorias y universidades públicas, la ampliación de espacios en el nivel medio y superior, y la incorporación de nuevas carreras tecnológicas.

Resaltó también que el Tren Maya ha transportado más de un millón de pasajeros y que ya se construye su modalidad de carga.

En materia hídrica, celebró la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, que según dijo, “recupera el agua como recurso de la nación” y busca evitar el acaparamiento privado. Anticipó que en 2026 habrá un programa intensivo de rehabilitación de carreteras federales.

"No somos colonia ni protectorado de nadie”, Sheinbaum resalta relación con EU

En su discurso Sheinbaum también abordó la relación bilateral con Estados Unidos, luego de que este viernes tuvo una pequeña reunión con Donald Trump, en el marco del sorteo del Mundial 2026.

Subrayó que su gobierno ha logrado “una buena relación” con EU basada en cuatro principios: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, colaboración sin subordinación y defensa de la integridad territorial.

"Durante este año, hemos demostrado que podemos tener buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente", resaltó.

"¡México es un país libre, independiente y soberano! ¡No somos colonia ni protectorado de nadie!", agregó.

La presidenta se refirió además a la relación comercial con EU, y comentó que está convencida de que se mantendrá.

"Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo", dijo.

El mensaje de la presidenta se dio en el marco de los siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación. Sheinbaum afirmó así que la tarea del actual gobierno es “construir el segundo piso” del proyecto.

Reiteró que la oposición busca “injerencia extranjera”, “inventar calumnias” y “hacer creer que México no es un país democrático”, pero que la fuerza del pueblo sostendrá el rumbo.

“Somos humanistas, dijo. "Nos guía la honestidad, el amor profundo al pueblo y la convicción de que la prosperidad es compartida o no es prosperidad”.

El acto cerró con un llamado a la unidad del movimiento y a la defensa de los principios que, aseguró, dieron origen a la 4T: “No robamos, no mentimos y nunca traicionamos al pueblo de México”.