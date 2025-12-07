López Obrador solía convocar a celebraciones cada 1 de diciembre para conmemorar el inicio de su gobierno. Sin embargo, este fin de semana, aunque la excusa oficial fue la misma, había otra razón: demostrar el "músculo" del apoyo hacia la presidenta Sheinbaum. Esto ocurrió después de que, semanas atrás, un grupo de jóvenes se movilizó para exigir mayor seguridad en un país donde, año tras año, se superan los 20,000 homicidios dolosos. Con la llegada de la 4T, la cifra incluso alcanzó un nuevo récord, pues se superaron los 30,000 asesinatos.

El movimiento de la generación “Z” hizo ruido en el gobierno de la presidenta, quien no solo lo desacreditó y vinculó con partidos políticos, también intentó responder con una movilización masiva.

Tan presente lleva ese episodio que en el arranque de su discurso envió un mensaje a la juventud: “Saludo con alegría a las y los jóvenes que decidieron marchar y juntarnos este día en esta plaza. Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos: ¡Las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México!”.

Para cumplir a la presidenta, la estructura de Morena y sus gobernadores se organizaron para llenar el Zócalo. Desde la tarde del sábado salieron autobuses de diferentes puntos del país para transportar a los asistentes al primer cuadro capitalino.

Los contingentes se movilizaron hacia el Zócalo de la Ciudad de México. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro.)

Los preparativos para la fiesta se anunciaron en noviembre pasado, cuando un grupo de jóvenes convocó a la Marcha del Tigre, movimiento para apoyar a la primera mujer en gobernar México, sin embargo, la convocatoria cambió y terminó solo en una concentración masiva.

(Foto: Lidia Arista/Expansión Política)

Desde su mañanera en Palacio Nacional la presidenta aclaró que no marcharía como en 2023 lo hizo López Obrador; ella solo saldría a emitir un discurso para celebrar lo alcanzado por la 4T en siete años.

Al entonces presidente López Obrador le tomó más de cinco horas llegar al Zócalo de la Ciudad de México. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

Al Ángel de la Independencia llegaron algunas concentraciones, pero fueron pocas. La movilización se quedó lejos de aquella postal cuando López Obrador caminó por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de mayo, en respuesta al movimiento de la Marea Rosa, aunque entonces se aseguró que era para celebrar cinco años de la transformación.

“No estás sola”, “Es un honor estar con Claudia hoy” y “Claudia, entiende, el pueblo te defiende” fueron algunas de las consignas lanzadas por los ciudadanos que acudieron a la tercera movilización masiva convocada por la presidenta en su primer año de gobierno.

Las otras dos fueron en marzo para informar sobre el Plan de México, ante la política arancelaria de Estados Unidos, y en octubre para celebrar el primer año de su gobierno.

A unas horas de volver a México tras su viaje a Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Mark Carney, primer ministro de Canadá, Sheinbaum pisó el Zócalo para saludar a los suyos. Fue apapachada con abrazos, saludos y palabras de aliento.