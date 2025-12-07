“La mayoría de los jóvenes está con la transformación de la vida pública de México”, declaró Claudia Sheinbaum el 6 de diciembre desde el Zócalo de la Ciudad de México. En el marco de la celebración por los primeros siete años de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta resaltó el respaldo popular que recibe su gobierno, a pesar de las protestas organizadas por la “Generación Z” en contra de su administración.
Desde el templete instalado en el corazón de la capital, Sheinbaum advirtió: “No vencerán al pueblo de México ni a su presidenta”.
Acompañada de gobernadores, legisladores y una multitud que, según estimaciones del propio gobierno, superaba los 600,000 asistentes, Sheinbaum encabezó una multitudinaria conmemoración de los logros de su gestión. Sin embargo, la celebración fue más que un homenaje a su mandato; fue también un reflejo de la permanencia simbólica de quien, desde Palenque, Chiapas, sigue siendo una figura central en la política nacional: Andrés Manuel López Obrador.
Aunque el expresidente no estuvo presente en el evento de Sheinbaum, su presencia fue ineludible. Su nombre fue mencionado en cuatro ocasiones durante el discurso y su legado sigue vivo en la devoción de sus seguidores. Los productos con su imagen son aún un éxito de ventas: “pejeluches”, playeras, llaveros y calendarios se siguen distribuyendo como si aún estuviera en pleno ejercicio del poder.
López Obrador solía convocar a celebraciones cada 1 de diciembre para conmemorar el inicio de su gobierno. Sin embargo, este fin de semana, aunque la excusa oficial fue la misma, había otra razón: demostrar el "músculo" del apoyo hacia la presidenta Sheinbaum. Esto ocurrió después de que, semanas atrás, un grupo de jóvenes se movilizó para exigir mayor seguridad en un país donde, año tras año, se superan los 20,000 homicidios dolosos. Con la llegada de la 4T, la cifra incluso alcanzó un nuevo récord, pues se superaron los 30,000 asesinatos.
El movimiento de la generación “Z” hizo ruido en el gobierno de la presidenta, quien no solo lo desacreditó y vinculó con partidos políticos, también intentó responder con una movilización masiva.
Tan presente lleva ese episodio que en el arranque de su discurso envió un mensaje a la juventud: “Saludo con alegría a las y los jóvenes que decidieron marchar y juntarnos este día en esta plaza. Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos: ¡Las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México!”.
Para cumplir a la presidenta, la estructura de Morena y sus gobernadores se organizaron para llenar el Zócalo. Desde la tarde del sábado salieron autobuses de diferentes puntos del país para transportar a los asistentes al primer cuadro capitalino.
Los preparativos para la fiesta se anunciaron en noviembre pasado, cuando un grupo de jóvenes convocó a la Marcha del Tigre, movimiento para apoyar a la primera mujer en gobernar México, sin embargo, la convocatoria cambió y terminó solo en una concentración masiva.
Desde su mañanera en Palacio Nacional la presidenta aclaró que no marcharía como en 2023 lo hizo López Obrador; ella solo saldría a emitir un discurso para celebrar lo alcanzado por la 4T en siete años.
Al Ángel de la Independencia llegaron algunas concentraciones, pero fueron pocas. La movilización se quedó lejos de aquella postal cuando López Obrador caminó por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de mayo, en respuesta al movimiento de la Marea Rosa, aunque entonces se aseguró que era para celebrar cinco años de la transformación.
“No estás sola”, “Es un honor estar con Claudia hoy” y “Claudia, entiende, el pueblo te defiende” fueron algunas de las consignas lanzadas por los ciudadanos que acudieron a la tercera movilización masiva convocada por la presidenta en su primer año de gobierno.
Las otras dos fueron en marzo para informar sobre el Plan de México, ante la política arancelaria de Estados Unidos, y en octubre para celebrar el primer año de su gobierno.
A unas horas de volver a México tras su viaje a Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Mark Carney, primer ministro de Canadá, Sheinbaum pisó el Zócalo para saludar a los suyos. Fue apapachada con abrazos, saludos y palabras de aliento.
Agradezco su apoyo en lo más profundo del corazón. Sepan que nunca voy a traicionar; cada segundo de mi vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano.
En los casi 60 minutos de discurso, Sheinbaum pintó un país transformado, en el que ya no se condonan impuestos, no hay privilegios y el gobierno está para servir al pueblo. Varios de esos logros fueron atribuidos al hombre que le entregó la banda presidencial en octubre de 2024.
“Estamos demostrando todos los días que es posible: desarrollo con justicia social. Otro logro del presidente López Obrador. Esta nueva política económica, social, permitió la hazaña del presidente López Obrador de reducir la pobreza y las desigualdades”, destacó la mandataria.
Desde la Plaza de la Constitución o desde las calles aledañas viendo una pantalla, los asistentes escuchaban el mensaje. Cuando se habló de la recién aprobada Ley de Aguas o el acuerdo para reducir de 48 a 40 la jornada laboral, las ovaciones acrecentaron.
Algunos de quienes acompañaron a la presidenta aseguran que hay una transformación porque, a diferencia de otros gobiernos, los recursos se reparten a los ciudadanos a través de los programas sociales. Y las cifras así lo demuestran, más de 30 millones de hogares reciben algún programa social y para el 2026 la cifra a dispersar será histórica con más de 1 billón de pesos.
“Fueron los únicos que no les dieron dinero a los empresarios y se lo dieron a sectores vulnerables”, dijo Esteban García, habitante de Jalisco, quien asistió a la concentración.
Esteban García, habitante de Tlaquepaque, afirma que no es simpatizante de Sheinbaum, pero reconoce que le ha gustado que los gobiernos de la 4T hayan entregado apoyos económicos a la población. Cuenta que su mamá recibía la pensión para Personas Adultas Mayores.
Desde que Donald Trump llegó a la Presidencia, Estados Unidos es un tema recurrente: la presidenta aseveró que no se permite la intervención y se debe de respetar la soberanía.
“Llegamos a un entendimiento en materia de seguridad que establece en su inicio cuatro principios claros: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, colaboración sin subordinación, respeto a la soberanía nacional”, detalló.
La advertencia
A los morenistas que la acompañaron, la presidenta les reprendió pero también apapachó. Les recordó que un cargo no es para tener privilegios, aunque no mencionó a quienes meses atrás estuvieron envueltos en la polémica por sus viajes al extranjero, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán, Mario Delgado y Ricardo Monreal.
Pero el apapacho vino cuando llamó "patriotas" a los diputados y senadores que recientemente aprobaron la Ley de Aguas Nacionales, una iniciativa que generó múltiples manifestaciones y cierres de vialidades.
Tanbién destacó que esta vez no se pusieron vallas para limitar el paso a algunos legisladores, lo que sí sucedió en octubre pasado y fue entendido como un "castigo" para algunos morenistas.
"Nunca nos ha castigado y yo siento que fue la logística, pero ella ahora se filmó muy bien y dijo: 'no quiero que pongan ese corralito a los legisladores, así es de que déjenlos libres'. Y así fue, libres", comentó Monreal.
En los 59 minutos de su discurso, la presidenta lanzó un mensaje para aquellos que –asegura– pagan campañas en contra de su gobierno.
“Se ha demostrado que, por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero, por más que hagan todo eso: ¡No vencerán al pueblo de México ni a su presidenta!”, afirmó Sheinbaum.
En días pasados, Sheinbaum recibió también el respaldo de López Obrador, quien dijo que saldría a las calles si hay intentos de golpe de estado, si la acosan o para defender la soberanía.
Pese al descontento que su gobierno acumuló en el primer año, la presidenta mostró músculo para arrancar un segundo año en el que la protesta social puede crecer si las expectativas no se cumplen.