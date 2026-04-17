Sheinbaum llega a Barcelona para poner fin a distanciamiento entre México y España

¿Con quién se reunirá Sheinbaum?

Aunque se trata de una visita breve, la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá varias relaciones bilaterales, entre ellas, con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.

Este sábado, la mandataria mexicana sostendrá otros encuentros bilaterales con Gustavo Petro , presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil; Yamandú Orsi, presidente de la República del Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

La Cumbre en Defensa de la Democracia reúne a líderes de más de 20 países.

¿Quién acompaña a la presidenta?

En el que es su cuarto viaje al extranjero, la presidenta es acompañada por por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco ; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

En España estará también acompañada por el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel.

¿Cuál será el mensaje de la presidenta?

Antes de realizar su viaje a España, la presidenta informó que el mensaje que llevaría a la cumbre será de paz.

“La paz. El reconocimiento de “por el bien de todos, primero los pobres”. El que no se gaste tanto en guerras y se atienda a la humanidad”, adelantó el pasado lunes.

Y en sus primeros minutos en tierra española ese fue el mensaje.

"Viva la paz siempre", dijo la presidenta a su llegada a esa nación europea.

