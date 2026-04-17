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México

Sheinbaum llega a Barcelona para poner fin a distanciamiento entre México y España

Con este viaje, la mandataria pondrá fin al distanciamiento en la relación bilateral, una etapa que estuvo marcada por las exigencias del gobierno de López Obrador a ofrecer perdón por La Conquista.
vie 17 abril 2026 03:28 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida por mexicanos en España. (Foto: Especial )

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó este viernes a Barcelona, España, donde asistirá a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

Mexicanos recibieron a la mandataria con cantos, abrazos y banderas, luego de que ella viajará durante más de 14 horas en avión -con una escala en Madrid-.

''De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón'', expresó Sheinbaum al llegar.

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Con este viaje, la mandataria pondrá fin al distanciamiento en la relación bilateral, una etapa que estuvo marcada por las exigencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a ofrecer perdón por los hechos ocurridos durante La Conquista.

En abril de 2018 se realizó el último viaje de un mandatario mexicano a España. En aquel momento el priista Enrique Peña Nieto se reunió en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, con Mariano Rajoy con quien destacó la “excelente relación bilateral”, sin saber que se avecinaría un periodo complejo para esa alianza, que se prolongaría durante casi ocho años.

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¿Con quién se reunirá Sheinbaum?

Aunque se trata de una visita breve, la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá varias relaciones bilaterales, entre ellas, con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.

Este sábado, la mandataria mexicana sostendrá otros encuentros bilaterales con Gustavo Petro , presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil; Yamandú Orsi, presidente de la República del Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

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¿Quién acompaña a la presidenta?

En el que es su cuarto viaje al extranjero, la presidenta es acompañada por por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco ; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

En España estará también acompañada por el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel.

¿Cuál será el mensaje de la presidenta?

Antes de realizar su viaje a España, la presidenta informó que el mensaje que llevaría a la cumbre será de paz.

“La paz. El reconocimiento de “por el bien de todos, primero los pobres”. El que no se gaste tanto en guerras y se atienda a la humanidad”, adelantó el pasado lunes.

Y en sus primeros minutos en tierra española ese fue el mensaje.

"Viva la paz siempre", dijo la presidenta a su llegada a esa nación europea.

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Claudia Sheinbaum España Barcelona

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