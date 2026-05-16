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Sheinbaum advierte que “ninguna persona que no se honesta” puede esconderse en la 4T

La presidenta defendió la honestidad de la 4T en medio de las acusaciones contra exfuncionarios de Sinaloa ligados al narco, entre ellos Gerardo Mérida, quien está ya bajo custodia de EU.
sáb 16 mayo 2026 01:53 PM
sheinbaum yucatan
Desde Yucatán, Sheinbaum defiendió a la 4T en medio de las investigaciones de EU contra exfuncionarios de Sinaloa. (Foto: Captura de pantalla )

La presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado en Mérida, Yucatán, que “ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación”, en medio de las recientes acusaciones y entregas a autoridades de Estados Unidos de exfuncionarios de Sinaloa presuntamente vinculados con el narcotráfico.

Durante la inauguración de la sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín, la mandataria sostuvo que su movimiento “es honesto y honrado” y reiteró que su gobierno no protegerá a personas corruptas, luego de se confirmó que Gerardo Mérida, fue detenido por integrantes del Servicio de Alguaciles, mientras que Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, se entregó ante la justicia estadounidense.

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“Nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México. Este es un movimiento honesto, honrado que le cumple al pueblo”, expresó las presidenta ante estudiantes y autoridades de Yucatán.

Según se dio a conocer este viernes, el 11 de mayo vino el primer golpe contra la red de 10 políticos de Sinaloa investigados en EU por tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

Mérida Sánchez, quien fue señalado de dar información a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa para que pudieran evadir operativos contra laboratorios, fue detenido en Arizona.

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“El Gabinete de Seguridad informa que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el 11 de mayo, y cruzó por el puerto de entrada de Nogales hacia Arizona, donde fue detenido por @USMarshalsHQ”, publicó en sus redes sociales el gabinete de seguridad.

En su discurso, la presidenta defendió el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación y aseguró que ningún gobierno extranjero “le va a arrebatar la transformación al pueblo de México”.

“Los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México”, dijo.

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Durante el evento de inauguración de la Universidad Nacional "Rosario Castellanos" en Kanasín, Yucatán, la mandataria reivindicó la educación pública como un derecho y criticó el modelo neoliberal que, afirmó, convirtió la enseñanza en un privilegio.

Sheinbaum recordó además las movilizaciones estudiantiles de las décadas de 1980 y 1990 contra las cuotas universitarias y aseguró que durante “36 años” los gobiernos neoliberales abandonaron a los jóvenes y favorecieron a las élites económicas.

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“Hubo seis sexenios de gobiernos que dijeron: la educación no es un derecho, la educación es para quien la quiera y la pueda pagar”, señaló.

La presidenta sostuvo además que su administración construirá 300,000 nuevos espacios universitarios durante el sexenio y defendió programas sociales como las becas educativas, el aumento al salario mínimo y la expansión de infraestructura hospitalaria y de vivienda.

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Sheinbaum estuvo acompañada del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; la rectora de la universidad, Alma Herrera Márquez, y estudiantes de la nueva sede en Kanasín.

La nueva sede forma parte de la expansión nacional de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que actualmente reporta una matrícula superior a 94,000 estudiantes y presencia en nueve estados del país.

Previo al evento en Kanasín, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por reporteros locales sobre la entrega en EU de Gerardo Mérida y Enrique Díaz. Sin embargo la mandataria no respondió a los señalamientos.

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Claudia Sheinbaum Sinaloa Narcotráfico

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