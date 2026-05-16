Sheinbaum advierte que “ninguna persona que no se honesta” puede esconderse en la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado en Mérida, Yucatán, que “ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación”, en medio de las recientes acusaciones y entregas a autoridades de Estados Unidos de exfuncionarios de Sinaloa presuntamente vinculados con el narcotráfico.
Durante la inauguración de la sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín, la mandataria sostuvo que su movimiento “es honesto y honrado” y reiteró que su gobierno no protegerá a personas corruptas, luego de se confirmó que Gerardo Mérida, fue detenido por integrantes del Servicio de Alguaciles, mientras que Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, se entregó ante la justicia estadounidense.