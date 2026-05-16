Sheinbaum advierte que “ninguna persona que no se honesta” puede esconderse en la 4T

“Nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México. Este es un movimiento honesto, honrado que le cumple al pueblo”, expresó las presidenta ante estudiantes y autoridades de Yucatán.

Según se dio a conocer este viernes, el 11 de mayo vino el primer golpe contra la red de 10 políticos de Sinaloa investigados en EU por tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

Mérida Sánchez, quien fue señalado de dar información a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa para que pudieran evadir operativos contra laboratorios, fue detenido en Arizona.

“El Gabinete de Seguridad informa que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el 11 de mayo, y cruzó por el puerto de entrada de Nogales hacia Arizona, donde fue detenido por @USMarshalsHQ”, publicó en sus redes sociales el gabinete de seguridad.

En su discurso, la presidenta defendió el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación y aseguró que ningún gobierno extranjero “le va a arrebatar la transformación al pueblo de México”.

“Los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México”, dijo.