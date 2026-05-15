Dos exfuncionarios del gobierno de Rocha en manos de autoridades de EU

México pidió pruebas contundentes antes de actuar contra este político, miembro del partido de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum.

Mérida, Díaz, Rocha y otros siete antiguos colaboradores están acusados de trabajar para el cártel de Sinaloa y distribuir "cantidades masivas" de narcóticos en Estados Unidos.

El arresto de Mérida, de 66 años, ocurrió el lunes, según un registro de la Oficina de Prisiones consultado por la AFP. Fue presentado ante un juez y recluido en una cárcel federal de Brooklyn.

La secretaría de Seguridad de México precisó que se entregó a la policía al cruzar la frontera de Nogales.

Díaz por su parte se encontraba en Europa y viajó a Nueva York para ponerse a disposición de las autoridades, informaron los diarios Milenio y Reforma.

Rocha gobernaba Sinaloa desde 2021. Abandonó el cargo de manera provisional hace dos semanas al conocerse los cargos en su contra, que rechazó de manera "categórica y absoluta".