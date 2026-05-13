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Gobierno presenta diseño de Olinia; producción de autos eléctricos arrancará en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el 7 de junio será presentado el primer auto hecho en México. Será de bajo costo y 100% eléctrico.
mié 13 mayo 2026 08:43 AM
Diseño de Olinia, el auto eléctrico mexicano
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó el diseño de Olinia, el auto eléctrico mexicano. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Olinia, el primer auto eléctrico diseñado y fabricado en México, ya tiene diseño y el prototipo se conocerá el próximo 7 de junio.

Roberto Capuano Tripp, director del Proyecto Olinia, explicó que a partir de los primeros días de junio se podrá ver y tocar el auto, impulsado por el gobierno federal para responder a las necesidades reales de las ciudades y pueblos de México.

"Es un vehículo de bajo costo, es accesible, 100% eléctrico", detalló.

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"Cuesta muy poco operarlo, inclusive menos que una moto, que puede cargarse en un enchufe convencional de cualquier casa o comercio. Es amplio y espacioso, es cómodo. Y por seguridad y por los usos a los que está destinado, opera a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora", agregó.

La producción de este auto comenzará a partir del próximo año, con lo que se busca que México, además de armar autos, también tenga su propia línea.

"Durante décadas, México ha sido un país que ensambla vehículos para el mundo. De hecho, estamos entre los siete fabricantes más importantes del mundo: está China, Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur, Alemania y México. Todos ellos, salvo uno, tienen una marca nacional. Frente a esa realidad, Olinia es una decisión de transformación, que el diseño, el desarrollo y la construcción de tecnología que hacemos en México también se conviertan en una marca nacional", indicó.

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La capacidad de producción se estima arrancar en 20,000 unidades, pero crecerá a 50,000 en cuatro años.

En enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó Olinia, la primera armadora de mini vehículos eléctricos desarrollados en México.

La mandataria federal informó que el 7 de junio se presentará el prototipo de Olinia en su versión de carga.

"Es un pequeño vehículo, muy parecido, que sirve para cargas pequeñas en ciudades y, a partir de agosto, septiembre, más o menos, el objetivo es iniciar ya la construcción para el desarrollo del Olinia a gran escala. Este es el vehículo mexicano Olinia, el vehículo eléctrico", explicó.

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La producción de Olinia comenzará hasta 2027. (Foto: Captura de pantalla.)

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Tres versiones de Olinia

Para el final del sexenio se tiene contemplado que Olinia tenga tres versiones de auto:

  • Movilidad personal: busca ser una opción de movilidad a la motocicleta.
  • Movilidad de barrio: su propósito es ser una alternativa de movilidad como son los mototaxis.
  • Entregas de última milla: la idea es que este auto sirva para el reparto de mercancía.

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automotriz, autos, autos eléctricos conferencia mañanera Claudia Sheinbaum

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