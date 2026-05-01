Rubén Rocha Moya pide licencia al cargo de gobernador; FGR solicita a EU pruebas en su contra

Ruben Rocha Moya solicita licencia temporal al cargo de Gobernador de Sinaloa pic.twitter.com/NhcvjqJGt1 — Luis M (@LuisMFdzC) May 2, 2026

FGR pide información a EU

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a autoridades de Estados Unidos las pruebas y documentos que tengan en contra de Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntamente colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa.

Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Cultural Competencial de la FGR, aseguró este viernes que tras recibir la solicitud para detener y extraditar a los señalados, se determinó que no hay pruebas suficientes para actuar... por el momento.

El funcionario explicó que los fiscales de Estados Unidos tienen que acreditar con evidencia la urgencia para capturar a los implicados, a quienes se les acusa de haber llegado al Gobierno de Sinaloa de la mano de 'Los Chapitos', hijos de Joaquín Guzmán Loera.

''El pedimento fue examinado por el área de asuntos internacionales de la FGR y concluimos que no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional'', dijo Jiménez en conferencia de prensa.

''Advertimos que no hay pruebas anexas al pedimento que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar'', añadió.

#EnVivo Conferencia de prensa por parte la Fiscalía General de la República con relación a la investigación de funcionarios de #Sinaloa.



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Según él, la forma en que se difundió la información sobre Rocha Moya y los otros presuntos implicados pone en riesgo el debido proceso.

''FGR enviará una comunicación al Cancillería para solicitar a la autoridad requirente todas la pruebas que sean necesarias por las vías que garanticen la confidencialidad de la información'', añadió.

La Fiscalía General señaló que lleva a cabo investigaciones sobre los hechos referidos y que pudieron ocurrir dentro de territorio mexicano.