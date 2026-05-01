Rubén Rocha Moya pide licencia al cargo de gobernador; FGR solicita a EU pruebas en su contra

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo después de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación tras la solicitud de autoridades de Estados Unidos de detenerlo y extraditarlo.
"Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana", dijo Rocha Moya.
El ahora exmandatario negó tener vínculos con el crimen organizado y aseguró que demostrará su inocencia.
"Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra", dijo.
"Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado", explicó.