No se ha tocado el tema de los ‘narcopolíticos’ en llamadas con Trump, dice Sheinbaum

Tras la llamada que sostuvo la mandataria mexicana con Trump el pasado lunes, el diario The Wall Street Journal (WSJ) publicó que el gobierno de Sheinbaum enfrenta presiones para responder a las exigencias de Estados Unidos. Estas demandas irían más allá de una posible intervención militar en contra de los cárteles de la droga e incluirían la captura de políticos de Morena que presuntamente están vinculados con el crimen organizado.

“El tema que más preocupa ahora es la posibilidad de que Trump demande arrestos de políticos del partido de la presidenta Sheinbaum que, según Washington, tienen vínculos con los cárteles”, planteó el WSJ, citando a personas familiarizadas con las discusiones internas en México.

Al respecto, la presidenta comentó que desconoce la información planteada por el diario estadounidense, pero aseguró que no habló de ese tema con su homólogo.

“Eso dicen algunos medios, no los medios, que la verdad inventan. Recientemente el reportaje de The Wall Street Journal, que no sé exactamente qué planteó, nada que ver con lo que se habló en la llamada, ni se ha planteado nunca. O sea, no hay un caso en el no nos hayan dicho: ‘Tenemos pruebas de esto, hay una orden de aprehensión’”, detalló.

Sobre las visas que se cancelaron a algunos políticos de México, entre ellos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la presidenta explicó que es una decisión que corresponde al Gobierno de Estados Unidos.

“Ellos toman sus decisiones, pero de ahí a que nos hayan dicho que hay que hacer un grupo especial por estos temas, no. Categóricamente digo no, no; no ha habido esta solicitud”, aclaró.

La mandataria federal también rechazó que Trump le haya colgado el teléfono, aunque sí comentó que fue una llamada breve.