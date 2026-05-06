Gobierno de Sheinbaum envía nota diplomática a EU para pedir pruebas contra Rocha Moya

A una semana de que el Gobierno de Estados Unidos acusara a Rubén Rocha y a nueve funcionarios y exfuncionarios ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las pruebas con las que el Departamento de Justicia pidió la detención provisional con fines de extradición de los políticos.

“¿Qué pruebas tienen? Porque lo que publicaron pues es una nota de dichos de alguien y una página toda testeada con una nota escrita a mano que dice, ‘Juanito, 30,000 pesos’. Así está”, planteó.

Sheinbaum rechazo que a ella le corresponda decidir sobre el caso de Rubén Rocha, pues es un asunto que está en manos de la Fiscalía General de la República.

“¿Qué decimos como gobierno? Pruebas. Ah, no, pero ya, este, ‘si la presidenta no entrega a Rocha, no va a haber Tratado de Libre Comercio’. ¿Perdón? ‘La presidenta lo que debería de hacer es... este... detener a todos los corruptos del país’. Además, eso le toca a la fiscalía, no a la presidenta”, comentó este miércoles.

Aunque Rocha fue impulsado por el mismo partido que la presidenta, Morena, Sheinbaum aclaró que su gobierno no protegerá a nadie.

Senador Inzunza debe decidir si pide licencia

Sobre si el senador Enrique Inzunza debe o no solicitar licencia al cargo, la presidenta comentó que es una decisión que le corresponde tomar a él.