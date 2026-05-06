Gobierno de Sheinbaum envía nota diplomática a EU para pedir pruebas contra Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este martes 5 de mayo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para solicitar pruebas sobre las acusaciones en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve políticos señalados de presuntos vínculos con el narcotráfico.
“¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Pruebas, pruebas frente a esta solicitud que es perfectamente racional. Denos pruebas porque no hay pruebas. Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática diciendo, ‘de acuerdo con la consulta que hice con la Fiscalía, nuestros propios jurídicos, pues, lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues es que mande pruebas”, explicó.