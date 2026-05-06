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Gobierno de Sheinbaum envía nota diplomática a EU para pedir pruebas contra Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la falta de pruebas en las acusaciones en contra de Rubén Rocha y nueve políticos más, quienes fueron señalados de presuntos vínculos con el narcotráfico.
mié 06 mayo 2026 10:14 AM
Sheinbaum Conferencia del Pueblo
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no defiende a nadie. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este martes 5 de mayo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para solicitar pruebas sobre las acusaciones en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve políticos señalados de presuntos vínculos con el narcotráfico.

“¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Pruebas, pruebas frente a esta solicitud que es perfectamente racional. Denos pruebas porque no hay pruebas. Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática diciendo, ‘de acuerdo con la consulta que hice con la Fiscalía, nuestros propios jurídicos, pues, lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues es que mande pruebas”, explicó.

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A una semana de que el Gobierno de Estados Unidos acusara a Rubén Rocha y a nueve funcionarios y exfuncionarios ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las pruebas con las que el Departamento de Justicia pidió la detención provisional con fines de extradición de los políticos.

“¿Qué pruebas tienen? Porque lo que publicaron pues es una nota de dichos de alguien y una página toda testeada con una nota escrita a mano que dice, ‘Juanito, 30,000 pesos’. Así está”, planteó.

Sheinbaum rechazo que a ella le corresponda decidir sobre el caso de Rubén Rocha, pues es un asunto que está en manos de la Fiscalía General de la República.

“¿Qué decimos como gobierno? Pruebas. Ah, no, pero ya, este, ‘si la presidenta no entrega a Rocha, no va a haber Tratado de Libre Comercio’. ¿Perdón? ‘La presidenta lo que debería de hacer es... este... detener a todos los corruptos del país’. Además, eso le toca a la fiscalía, no a la presidenta”, comentó este miércoles.

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Aunque Rocha fue impulsado por el mismo partido que la presidenta, Morena, Sheinbaum aclaró que su gobierno no protegerá a nadie.

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Sobre si el senador Enrique Inzunza debe o no solicitar licencia al cargo, la presidenta comentó que es una decisión que le corresponde tomar a él.

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“Depende de él, imagínese que yo decida si él pide licencia o no. El gobernador Rocha dijo ‘pido licencia mientras sigue la investigación porque no quiero ni afectar al pueblo de Sinaloa ni al movimiento’. Es una decisión que toma él, igual el alcalde de Culiacán y a los demás pues les corresponde a ellos definir, decidir, no a la presidenta”, comentó.

El legislador es señalado por el Gobierno de Estados Unidos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; además de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

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La presidenta anunció que se reunirá con la gobernadora interina de Sinaloa, pero aún no definen cuándo se realizará el encuentro.

“No nos hemos puesto de acuerdo de cuándo, pero sí, por supuesto, hay que seguir ayudando al pueblo de Sinaloa y a la gobernadora interina que nombró el Congreso”, agregó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Sinaloa

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