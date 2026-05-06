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Sheinbaum anuncia consulta para definir la terna de aspirantes a la dirección del IPN

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al secretario de Educación, Mario Delgado, organizar una consulta entre la comunidad de estudiantes y docentes para definir a los tres mejores perfiles.
mié 06 mayo 2026 09:11 AM
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Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), concluirá este año su periodo al frente de la institución. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

Para democratizar la elección del próximo director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se organizará una consulta entre la comunidad universitaria para definir a los tres perfiles que puedan ser el sucesor de Arturo Reyes Sandoval, quien concluirá su periodo este año.

“Vamos a hacer una consulta en el ‘Poli’ para la próxima dirección del ‘Poli’. Vamos a democratizar la elección del director del Politécnico Nacional en una consulta para que la comunidad elija a tres, a una terna”, informó este miércoles.

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Reyes Sandoval está por concluir su periodo como director del IPN al que llegó el 14 de diciembre de 2020 y en 2023 fue ratificado por tres años más por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, la presidenta pidió al rector que explique las presuntas irregularidades en el manejo de donativos relacionados con una disputa entre la Fundación Politécnico y la creación del patronato Corazón Guinda y Blanco.

En julio de 2025, la dirección del IPN terminó un convenio que tenía con la Fundación Politécnico y creó la asociación civil Corazón Guinda y Blanco mediante la que se gestionaron donativos, sin embargo, se originó una disputa por el control de esos recursos.

“Lo que sí le pedí es que él haga público por qué hubo este problema con la fundación, que lo explique, qué problemas hubo con la fundación para tomar la decisión de cerrar esa fundación porque no había transparencia en el uso de los recursos, de acuerdo con lo que él me planteó”, indicó.

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Arturo Reyes- Sandoval será el nuevo director del IPN

La mandataria federal aseguró a los estudiantes del IPN que no habrá ningún problema por este conflicto y que, en caso de encontrarse irregularidades, se investigará.

“A las y los estudiantes del ‘Poli’, a los docentes, no va a haber ningún problema con el Politécnico. Estamos apoyando al ‘Poli’, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, si hay alguna irregularidad pues que se investigue y se sancione”, dijo.

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La mandataria federal comentó que ella tiene la mejor opinión del actual director del IPN porque, a pesar de estar en el extranjero, decidió regresar a México para dirigir la institución educativa.

“Yo tengo una muy buena opinión del doctor Reyes Sandoval, es una eminencia. Imagínense, un mexicano que estudió en el ‘Poli’, se fue a estudiar al extranjero, era tan bueno o es tan bueno académicamente que la Universidad de Oxford le da una plaza”, señaló.

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¿Cómo será la elección del nuevo director?

La presidenta pidió al secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, que organice la consulta entre la comunidad de estudiantes y docentes del IPN para definir la terna para el próximo director.

“Vamos a una consulta a ver qué opina la gente, quién puede ser el mejor director o directora del 'Poli' y de ahí se nombre una comisión con la Secretaría de Ciencia para que elijan al mejor perfil”, agregó.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, la presidenta de la República es la encargada de nombrar al director de la institución para un periodo de tres años y puede ser ratificado por un solo periodo adicional.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera IPN

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