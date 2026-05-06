Sheinbaum anuncia consulta para definir la terna de aspirantes a la dirección del IPN

Reyes Sandoval está por concluir su periodo como director del IPN al que llegó el 14 de diciembre de 2020 y en 2023 fue ratificado por tres años más por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, la presidenta pidió al rector que explique las presuntas irregularidades en el manejo de donativos relacionados con una disputa entre la Fundación Politécnico y la creación del patronato Corazón Guinda y Blanco.

En julio de 2025, la dirección del IPN terminó un convenio que tenía con la Fundación Politécnico y creó la asociación civil Corazón Guinda y Blanco mediante la que se gestionaron donativos, sin embargo, se originó una disputa por el control de esos recursos.

“Lo que sí le pedí es que él haga público por qué hubo este problema con la fundación, que lo explique, qué problemas hubo con la fundación para tomar la decisión de cerrar esa fundación porque no había transparencia en el uso de los recursos, de acuerdo con lo que él me planteó”, indicó.

La mandataria federal aseguró a los estudiantes del IPN que no habrá ningún problema por este conflicto y que, en caso de encontrarse irregularidades, se investigará.

“A las y los estudiantes del ‘Poli’, a los docentes, no va a haber ningún problema con el Politécnico. Estamos apoyando al ‘Poli’, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, si hay alguna irregularidad pues que se investigue y se sancione”, dijo.