Sheinbaum y Carney acuerdan fortalecer T-MEC; van por diálogo en seguridad

“Acordamos el fortalecimiento del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, que ha traído a los tres países de América del Norte mucha prosperidad. Este tratado no solo ha incrementado el comercio y las oportunidades de inversión, sino que ha generado empleos mejor remunerados, cadenas de suministro más sólidas y mercados más competitivos”, afirmó.

Este jueves, la presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Carney, con quien dialogó sobre el tratado comercial con Estados Unidos, así como la relación entre México y Canadá. El encuentro se da en la antesala de las consultas para la revisión del T-MEC, prevista para 2026.

Acompañada por Mark Carney, Sheinbaum afirmó que el T-MEC hizo a América de Norte la región más competitiva.

“Somos la región más importante en términos económicos del mundo. El T-MEC es una prueba de que cuando trabajamos juntos México, Canadá y Estados Unidos podemos crear prosperidad, enfrentar con éxito los retos globales y posicionarnos como una de las regiones más dinámicas del mundo”, afirmó.

Al tomar la palabra, el primer ministro de Canadá coincidió en que, gracias al T-MEC, América del Norte e hoy la región más competitiva del mundo y la que todos envidian comercialmente hablando.

“Ambos estamos comprometidos a nuestra alianza estratégica con Estados Unidos y por ello queremos utilizar la revisión del T-MEC para utilizar este tratado de manera más eficaz. Canadá y México se complementan en sus fortalezas y permanecemos unidos de manera fuerte en una época de crisis, hacemos lo posible para aliarnos”, aseguró.

Recibimos en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Fortalecemos la amistad entre naciones por el bien de nuestros pueblos. pic.twitter.com/3mtBAiFHWS — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 18, 2025

Carney destacó que Estados Unidos, México y Canadá son más fuertes si están unidos.

“Hoy hemos firmado un plan de acción que va complementar la revisión del T-MEC y tengo toda la confianza y creo que también la tiene la presidenta, que podemos encontrar ajustes que se puedan realizar para reforzar la competencia y la competitividad de esta región”, dijo.

Respecto a la posibilidad de que el presidente Donald Trump busque dividir a México y Canadá, ambos mandatarios manifestaron su intención de mantenerse juntos y aseguraron que la fortaleza del tratado es la unidad.

“El T-MEC es la fortaleza del conjunto de los tres países, eso es lo que es América del Norte y contribuye a que América del Norte sea la envidia de todo el mundo comercialmente hablando. Estamos comprometidos a trabajar con ambos socios. Vamos a trabajar de manera conjunta para llegar a tener un T-MEC mejorado”, dijo Carney.