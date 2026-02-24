Federaciones de futbol expresan preocupación por la seguridad en México rumbo al Mundial

En un comunicado, la Federación Portuguesa de Fútbol informó que sigue “de forma permanente y atenta” la evolución de la situación en México, particularmente por el partido amistoso de la selección portuguesa programado como parte de su preparación mundialista.

La federación indicó que cualquier decisión sobre el viaje o la realización del encuentro dependerá de evaluaciones continuas de seguridad y de la coordinación con autoridades gubernamentales y con la Federación Mexicana de Fútbol.

Por su parte, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, también señaló que sigue con atención los acontecimientos y que la seguridad de jugadores, cuerpo técnico y aficionados es un factor determinante para cualquier desplazamiento internacional.

Indicó que las federaciones esperan información clara de las autoridades y de los organizadores. "Vamos a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad. Nosotros también estamos tomando todas nuestras previsiones como delegación", dijo a medios.

"En base a las circunstancias y a la coyuntura, vamos a planificar una opción alternativa en caso de que la FIFA tome alguna decisión diferente a la planificada para estos partidos de repechaje", agregó.

El Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, que entregará dos cupos al Mundial 2026, se espera que se realice en marzo en Guadalajara y Monterrey, con la participación de las selecciones de Bolivia, Jamaica, Irak, Congo, Nueva Caledonia y Surinam.

Bolivia deberá jugar el próximo 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro se enfrentará cinco días después con Irak por un cupo en el Mundial 2026.