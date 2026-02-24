Federaciones de futbol expresan preocupación por la seguridad en México rumbo al Mundial

Sheinbaum descarta riesgo para el Mundial
Cuestionada sobre este tema, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó durante la conferencia mañanera de este martes que el gobierno mantiene control de la situación y que se trabaja para garantizar la seguridad tanto de la población como de los visitantes internacionales.
La mandataria subrayó que México continuará preparándose para el Mundial con coordinación entre fuerzas federales, estatales y los organizadores del torneo.
Pablo Lemus y Clara Brugada dicen que Jalisco y CDMX se mantienen como sede
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, descartó que la FIFA tenga la intención de quitar alguno de los partidos designados a las tres sedes de México para el repechaje y la Copa del Mundo, después de la alerta de seguridad que se desató el pasado domingo en la zona.
En conferencia, el gobernador aseguró que la ciudad y el estado están recuperando poco a poco su normalidad.
"No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes que tendrá México para el Mundial 2026", dijo.
“El día de ayer se tuvo una videoconferencia con el encargado de la FIFA en México. Se le informó acerca de todos los acontecimientos y cómo reaccionamos. No hay absolutamente ninguna intención de la FIFA de quitar ninguna sede a México. Las tres siguen completamente firmes”, agregó.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también envió este martes un mensaje de estabilidad tras los acontecimientos violentos registrados el fin de semana en el país.
Afirmó que la capital mantiene condiciones de tranquilidad y funcionamiento normal; aseguró que se continúa con los preparativos para recibir a visitantes y aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
“Reiteramos que nuestra ciudad está preparada para recibir el Mundial y esto es muy importante. Es y significa abrazar a millones de visitantes que vendrán a nuestra ciudad, a nuestro país.
“Estamos listos, estamos preparados en seguridad, en infraestructura, en organización, en logística, en movilidad y en servicios”, comentó.
Brugada añadió que el gobierno capitalino reforzará la coordinación institucional en materia de seguridad y que se instalará un mecanismo permanente de trabajo con las alcaldías de la ciudad.
“En los próximos días vamos a instalar también un gabinete con las alcaldías… tendremos un gabinete permanente con los tres niveles de gobierno: alcaldía, ciudad y también Gobierno de México”, detalló.