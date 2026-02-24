Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Federaciones de futbol expresan preocupación por la seguridad en México rumbo al Mundial

La federación de Portugal y Bolivia, así como funcionarios de Alemania, se pronunciaron sobre la seguridad en México tras los hechos violentos registrados después de la detención de "El Mencho".
mar 24 febrero 2026 05:05 PM
Mascotas Mundial 2026
Autoridades mexicanas y organismos del fútbol internacional siguen de cerca la situación de seguridad en el país de cara a la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)

La situación de seguridad en México, tras los episodios de violencia registrados después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", el pasado 22 de febrero, generó reacciones en el ámbito deportivo y político internacional, particularmente rumbo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá a México como una de sus sedes.

Entre los organismos que levantaron la voz está la Federación Portuguesa de Fútbol y la Federación Boliviana de Fútbol.

Publicidad

En un comunicado, la Federación Portuguesa de Fútbol informó que sigue “de forma permanente y atenta” la evolución de la situación en México, particularmente por el partido amistoso de la selección portuguesa programado como parte de su preparación mundialista.

La federación indicó que cualquier decisión sobre el viaje o la realización del encuentro dependerá de evaluaciones continuas de seguridad y de la coordinación con autoridades gubernamentales y con la Federación Mexicana de Fútbol.

Por su parte, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, también señaló que sigue con atención los acontecimientos y que la seguridad de jugadores, cuerpo técnico y aficionados es un factor determinante para cualquier desplazamiento internacional.

Indicó que las federaciones esperan información clara de las autoridades y de los organizadores. "Vamos a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad. Nosotros también estamos tomando todas nuestras previsiones como delegación", dijo a medios.

Lee más:

brugada harfuch.jpg
CDMX

Gobiernos de Sheinbaum y Brugada alistan seguridad para Mundial 2026

"En base a las circunstancias y a la coyuntura, vamos a planificar una opción alternativa en caso de que la FIFA tome alguna decisión diferente a la planificada para estos partidos de repechaje", agregó.

El Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, que entregará dos cupos al Mundial 2026, se espera que se realice en marzo en Guadalajara y Monterrey, con la participación de las selecciones de Bolivia, Jamaica, Irak, Congo, Nueva Caledonia y Surinam.

Bolivia deberá jugar el próximo 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro se enfrentará cinco días después con Irak por un cupo en el Mundial 2026.

Publicidad

Christoph Ploss, quien se desempeña como coordinador de turismo del gobierno de Alemania, también pidió analizar cuidadosamente las condiciones de seguridad para los aficionados europeos que pueden viajar a México durante el Mundial.

Según señaló, los gobiernos deben evaluar riesgos y emitir recomendaciones claras para sus ciudadanos en caso de que la situación lo requiera.

"La FIFA debe trabajar con los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para garantizar que los aficionados no corran peligro y que los países anfitriones cumplan con las normas de seguridad", declaró Ploss al periódico Handelsblatt.

Ploss enfatizó que la protección de los turistas alemanes es una "prioridad muy alta" para el gobierno federal.

Te puede interesar:

Sheinbaum-rechaza-cambio-estrategia-seguridad
presidencia

Sheinbaum niega cambio en la estrategia de seguridad: la intención no era abatir a “El Mencho”

"Muy tranquilo, todo muy bien", dice presidente de la FIFA sobre Mundial en México

El presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, dijo este martes a la AFP que está "muy tranquilo" con México como sede del Mundial de 2026, luego de que el país enfrentara una ola de violencia por la muerte de su mayor capo del narcotráfico.

"Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular", aseguró el jefe del organismo en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema tras los hechos violentos que se desataron el domingo en buena parte de México.

Publicidad

Sheinbaum descarta riesgo para el Mundial

Cuestionada sobre este tema, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó durante la conferencia mañanera de este martes que el gobierno mantiene control de la situación y que se trabaja para garantizar la seguridad tanto de la población como de los visitantes internacionales.

La mandataria subrayó que México continuará preparándose para el Mundial con coordinación entre fuerzas federales, estatales y los organizadores del torneo.

Pablo Lemus y Clara Brugada dicen que Jalisco y CDMX se mantienen como sede

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, descartó que la FIFA tenga la intención de quitar alguno de los partidos designados a las tres sedes de México para el repechaje y la Copa del Mundo, después de la alerta de seguridad que se desató el pasado domingo en la zona.

En conferencia, el gobernador aseguró que la ciudad y el estado están recuperando poco a poco su normalidad.

"No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes que tendrá México para el Mundial 2026", dijo.

“El día de ayer se tuvo una videoconferencia con el encargado de la FIFA en México. Se le informó acerca de todos los acontecimientos y cómo reaccionamos. No hay absolutamente ninguna intención de la FIFA de quitar ninguna sede a México. Las tres siguen completamente firmes”, agregó.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también envió este martes un mensaje de estabilidad tras los acontecimientos violentos registrados el fin de semana en el país.

Afirmó que la capital mantiene condiciones de tranquilidad y funcionamiento normal; aseguró que se continúa con los preparativos para recibir a visitantes y aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Reiteramos que nuestra ciudad está preparada para recibir el Mundial y esto es muy importante. Es y significa abrazar a millones de visitantes que vendrán a nuestra ciudad, a nuestro país.

“Estamos listos, estamos preparados en seguridad, en infraestructura, en organización, en logística, en movilidad y en servicios”, comentó.

Brugada añadió que el gobierno capitalino reforzará la coordinación institucional en materia de seguridad y que se instalará un mecanismo permanente de trabajo con las alcaldías de la ciudad.

“En los próximos días vamos a instalar también un gabinete con las alcaldías… tendremos un gabinete permanente con los tres niveles de gobierno: alcaldía, ciudad y también Gobierno de México”, detalló.

Tags

Seguridad United 2026 Futbol

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad