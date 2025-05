Sheinbaum niega que agentes de EU operen en México

Sin embargo, Sheinbaum negó los hechos y descartó que las imágenes correspondan a operaciones en territorio nacional.

“Es falsa (la fotografía)“, aseveró. “No corresponde a ninguna operación en México”.

Sin embargo, reconoció que el operativo sí se realizó con información del país vecino. La mandataria federal dijo que abordó el tema con el gabinete de seguridad y con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Detalló que, desde hace años, agencias de Washington interponen denuncias constantes ante la fiscalía mexicana en contra de laboratorios de drogas o cargamentos ilegales de precursores químicos, identificados por medio de acciones de inteligencia. Entonces, con base en esa información, opera la FGR, pero sin los agentes norteamericanos.

“Y a la fecha no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio”, subrayó.

Posteriormente, el periodista Ciro Leyva compartió una nota informativa donde la Embajada de Estados Unidos en México responde a su equipo que no hay agentes norteamericanos operando en el territorio nacional.

"Las aseveraciones de que 'el gobierno de Estados Unidos informó que sus agentes especiales están operando y desmantelando laboratorios en México', emitida en su programa, son totalmente incorrectas", se lee en la misiva que también compartió la embajada.

Llega nuevo embajador de EU

Este jueves, en medio del roce entre el gobierno mexicano y la sede estadounidense, llega al país el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, quien será recibido por la presidenta el próximo lunes 19 de mayo junto a embajadores de otros países.

En ese contexto, la mandataria federal atribuyó la difusión del supuesto operativo por parte de la embajada estadounidense a una molestia por las restricciones a las agencias de Washington, pero descartó enviar un extrañamiento a la sede diplomática por este caso. Además, negó que se trate de un acto de presión al gobierno mexicano.

“A Estados Unidos no le gusta, o a las agencias en particular, que no puedan entrar como entraban antes. Ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de Calderón”, lanzó. “No les gusta que la presidenta diga que se va a defender la soberanía”.

Durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum dijo que analizan el origen de las fotografías, desde dónde se compartieron y a qué operativo corresponden en realidad.

Expuso que, desde que asumió la Presidencia, las autoridades nacionales han desmantelado cerca de 900 narcolaboratorios, a los que llegan por las denuncias que interponen las agencias estadounidenses en la FGR o por denuncias ciudadanas. A partir de esos indicios se abre una investigación.

“Hay coordinación, hay cooperación, en el marco de respeto a nuestras soberanías. No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo”, reiteró.

La mandataria federal indicó que en el sexenio del expresidente Felipe Calderón se permitió que agentes de Estados Unidos operaran en México, pero en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se modificó la Ley de Seguridad Nacional para prohibir la participación de elementos extranjeros en territorio nacional sin la autorización del Estado mexicano.

“Porque así está la ley en nuestro país y porque así es la convicción de la presidenta, porque ese es nuestro mandato, de cuidar la soberanía. En la relación con Estados Unidos hay mucha coordinación, muchísima colaboración en información, en inteligencia, pero en México operan las agencias mexicanas y allá, en Estados Unidos, pues las agencias de Estados Unidos”, indicó.