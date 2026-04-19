Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Lo que se sabe de la muerte de 2 miembros de la Embajada de EU en México

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lamentó la muerte de los dos funcionarios y la de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua.
dom 19 abril 2026 08:11 PM
funcionarios embajada eeuu fallecidos.jpg
El embajador de Estados Unidos en México, , Ronald Johnson, lamentó las muertes que ocurrieron en lo que denominó como un "accidente", luego de dos funcionarios de la Embajada regresaban de un operativo donde fueron localizados y destruidos dos laboratorios dedicados a la producción de drogas sintéticas. (Fotos: Galo Cañas / Cuartoscuro.com (izq.) y Fiscalía General del Estado de Chihuahua en Facebook (der.))
Publicidad

Los fallecimientos fueron confirmados por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien reconoció en sus redes sociales la dedicación y esfuerzo de los funcionarios, además de enviar sus oraciones y pensamientos a las familias afectadas.

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”, publicó el embajador estadounidense en X.

De forma preliminar, se reportó la caída de un vehículo en una barranca en la Sierra de Chihuahua, en las inmediaciones del municipio de Guachochi. El incidente ocurrió en las primeras horas de este domingo.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, el incidente ocurrió cuando los funcionarios volvían de un operativo en el que fueron destruidos dos laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

Te puede interesar:

embarcaciones eu.jpg
México

Enfoque militar de EU 'pega' al trasiego de drogas, pero cárteles diversifican rutas de narcotráfico

Dichos laboratorios dedicados a la elaboración de metanfetaminas fueron asegurados por personal de la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.

Publicidad

Tags

Embajada de Estados Unidos Narcotráfico

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad