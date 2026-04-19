Lo que se sabe de la muerte de 2 miembros de la Embajada de EU en México

Los fallecimientos fueron confirmados por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien reconoció en sus redes sociales la dedicación y esfuerzo de los funcionarios, además de enviar sus oraciones y pensamientos a las familias afectadas.

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”, publicó el embajador estadounidense en X.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

De forma preliminar, se reportó la caída de un vehículo en una barranca en la Sierra de Chihuahua, en las inmediaciones del municipio de Guachochi. El incidente ocurrió en las primeras horas de este domingo.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, el incidente ocurrió cuando los funcionarios volvían de un operativo en el que fueron destruidos dos laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

Dichos laboratorios dedicados a la elaboración de metanfetaminas fueron asegurados por personal de la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.