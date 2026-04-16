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El lunes iniciará la segunda ronda de revisión del T-MEC en la Ciudad de México

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también será recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
jue 16 abril 2026 09:54 AM
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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que entre los temas delas conversaciones estarán acero, aluminio e industria automotriz. (Foto: Secretaría de Economía.)

El titular de la Secretaría de Economía , Marcelo Ebrard, anunció que el próximo lunes iniciará en la Ciudad de México la segunda ronda de conversaciones del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) entre México, Estados Unidos y Canadá.

En la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, el secretario explicó que para esta ronda llegará a la Ciudad de México el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y su equipo.

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“La primera ronda de conversaciones con miras a la revisión del tratado se llevó a cabo en Washington en el mes de marzo. Ahora corresponde que se haga esta ronda de conversaciones, que sería la segunda, en México. Entonces va a tener lugar el día lunes”, detalló.

El secretario explicó que como parte de esta ronda de conversaciones, los temas centrales serán acero, aluminio e industria automotriz.

“Él llega el domingo en la noche y se va el día martes en la mañana. Todo el lunes vamos a estar trabajando. Va a haber sesiones para revisar sector por sector cosas que nos importan y nos interesan, acero y aluminio, industria automotriz, todo el sector agropecuario, las preocupaciones que tenemos y las propuestas que tenemos, temas como reglas de origen y coordinación de las políticas comerciales entre los países”, detalló.

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Durante su visita a México, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá a Jamieson Greer el lunes en Palacio Nacional.

“La presidenta amablemente va a recibir para darle un saludo al representante de los Estados Unidos, de la de Comercio de los Estados Unidos y a su equipo. Nosotros tendremos conversaciones técnicas obviamente todo el día y también varios sectores de nuestras industrias, como ya lo comenté, tendrán la oportunidad de plantear directamente sus puntos de vista y sus propuestas”, detalló.

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En marzo pasado inició la primera ronda de discusiones bilaterales en preparación para la Revisión Conjunta del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Las discusiones se dan para garantizar que los beneficios del acuerdo comercial sean para los tres países, lo que incluye la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

En la primera ronda de conversaciones inició sin representantes de Canadá.

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