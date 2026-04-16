El lunes iniciará la segunda ronda de revisión del T-MEC en la Ciudad de México

“La primera ronda de conversaciones con miras a la revisión del tratado se llevó a cabo en Washington en el mes de marzo. Ahora corresponde que se haga esta ronda de conversaciones, que sería la segunda, en México. Entonces va a tener lugar el día lunes”, detalló.

El secretario explicó que como parte de esta ronda de conversaciones, los temas centrales serán acero, aluminio e industria automotriz.

“Él llega el domingo en la noche y se va el día martes en la mañana. Todo el lunes vamos a estar trabajando. Va a haber sesiones para revisar sector por sector cosas que nos importan y nos interesan, acero y aluminio, industria automotriz, todo el sector agropecuario, las preocupaciones que tenemos y las propuestas que tenemos, temas como reglas de origen y coordinación de las políticas comerciales entre los países”, detalló.

Durante su visita a México, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá a Jamieson Greer el lunes en Palacio Nacional.

“La presidenta amablemente va a recibir para darle un saludo al representante de los Estados Unidos, de la de Comercio de los Estados Unidos y a su equipo. Nosotros tendremos conversaciones técnicas obviamente todo el día y también varios sectores de nuestras industrias, como ya lo comenté, tendrán la oportunidad de plantear directamente sus puntos de vista y sus propuestas”, detalló.