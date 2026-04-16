Pero esa pausa este fin de semana llegará a su fin. Sheinbaum viaja a suelo catalán invitada por el presidente del gobierno español Pedro Sánchez a participar en el foro de líderes mundiales progresistas, donde se espera que fijen postura ante el nuevo orden mundial impuesto por Donald Trump.

Durante su estancia en Barcelona no solo existe la posibilidad de que la mandataria mexicana estreche las manos con Sánchez, también la posibilidad de un encuentro bilateral que marque distancia que la aleje del distanciamiento por el que optó su antecesor.

Blanca Algarra Alba, maestra en Estudios Internacionales y profesora de cátedra en el Tec de Monterrey, explica que es significativo para la relación con España que la presidenta Claudia Sheinbaum aceptara asistir al encuentro que tendrá como anfitrión a Sánchez.

“Es demostrar que empieza a haber un acercamiento con el gobierno de España, con el cual ha habido buenos comentarios de un gobierno a otro. Lo cual significa también un alejamiento de la posición del presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador”, plantea.

Se ha trabajado mucho en construir este momento. El embajador de México en España, Quirino Ordaz, ha invertido su capital político y diplomático en lograrlo. El primer acercamiento se dio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) cuando los reyes visitaron el pabellón de México y tuvieron un breve encuentro con representantes de los pueblos originarios.

La Fitur 2026 contó con la participación de los Reyes españoles Felipe VI y Leltizia donde tuvieron un encuentro con representantes de pueblos originarios de México. (Foto: Sectur )

La siguiente parada fue la presencia del rey Felipe VI, reconoció que hubo "mucho abuso" durante la conquista española de América , durante una charla con el embajador Ordaz mientras visitaban la exposición "La mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid.

Pero el lunes, Sheinbaum prefirió ser cuidadosa: “Es importante que sigamos enviando muchas exposiciones, que vayan antropólogos mexicanos a España a explicar lo que eran las grandes civilizaciones, que se escuche lo que fue la llegada de los españoles”, dijo este lunes.