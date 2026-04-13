Sheinbaum llevará mensaje de paz a Barcelona; la relación con España no está rota

El próximo jueves por la noche, la mandataria mexicana saldrá del país rumbo a Barcelona para asistir al primer encuentro de la Global Progressive Mobilisation (GPM), que se realizará el 17 y 18 de abril. El 19 regresará a México.

Aunque no se trata de una visita de Estado, Sheinbaum se encontrará con el presidente de España, Pedro Sánchez, con lo que se romperán ocho años de distanciamiento entre ambas naciones. El último presidente de México que viajó a España fue Enrique Peña Nieto en abril de 2018 porque luego vino un sexenio de pausa y tensión en la relación debido a que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se ofrecieran disculpas por los agravios cometidos durante la época de Conquista.

En su conferencia, la presidenta expuso que la relación entre ambos países nunca ha estado rota.

“Nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca bueno en la época de Franco, pero desde que se redactó aquella carta del presidente López Obrador al Rey de España, las relaciones diplomáticas continúan, las relaciones comerciales continúan, el turismo continúa, es decir, nunca ha habido rompimiento de las relaciones”, expuso.

Comentó que con el envío de la carta del expresidente López Obrador incluso hubo una campaña en su contra, pero ahora desde España hay una nueva actitud y así lo demostró el Rey Felipe VI, quien reconoció que "hubo mucho abuso" en la conquista de México.