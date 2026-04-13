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Sheinbaum llevará mensaje de paz a Barcelona; la relación con España no está rota

La presidenta aseguró que la relación con España no está rota, en tanto que reconoció el cambio en el discurso de sus autoridades respecto a los agravios cometidos en la Conquista.
lun 13 abril 2026 10:48 AM
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El próximo sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum asistirá a Global Progressive Mobilisation. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó este lunes que a la reunión Global Progressive Mobilisation llevará un mensaje de paz.

“La paz, el reconocimiento de que ‘por el bien de todos, primero los pobres’, el que no se gaste tanto en guerras y se atienda a la humanidad”, dijo la mandataria federal en la conferencia mañanera sobre el contenido de su mensaje al foro que reunirá a 3,000 participantes de 100 organizaciones progresistas de los cinco continentes.

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El próximo jueves por la noche, la mandataria mexicana saldrá del país rumbo a Barcelona para asistir al primer encuentro de la Global Progressive Mobilisation (GPM), que se realizará el 17 y 18 de abril. El 19 regresará a México.

Aunque no se trata de una visita de Estado, Sheinbaum se encontrará con el presidente de España, Pedro Sánchez, con lo que se romperán ocho años de distanciamiento entre ambas naciones. El último presidente de México que viajó a España fue Enrique Peña Nieto en abril de 2018 porque luego vino un sexenio de pausa y tensión en la relación debido a que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se ofrecieran disculpas por los agravios cometidos durante la época de Conquista.

En su conferencia, la presidenta expuso que la relación entre ambos países nunca ha estado rota.

“Nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca bueno en la época de Franco, pero desde que se redactó aquella carta del presidente López Obrador al Rey de España, las relaciones diplomáticas continúan, las relaciones comerciales continúan, el turismo continúa, es decir, nunca ha habido rompimiento de las relaciones”, expuso.

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Comentó que con el envío de la carta del expresidente López Obrador incluso hubo una campaña en su contra, pero ahora desde España hay una nueva actitud y así lo demostró el Rey Felipe VI, quien reconoció que "hubo mucho abuso" en la conquista de México.

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“Ahora ha sido distinto, el rey hizo declaraciones reconociendo, quizá no exactamente lo que pedía la carta del presidente López Obrador pero sí reconociendo que hoy tenemos que evaluar de una manera distinta lo que fue la llegada de los españoles al entonces territorio mexicano, que no se llamaba México y lo que después fue la Nueva España”, indicó.

La mandataria federal consideró importante que se avance en el reconocimiento que durante la etapa de la Conquista no se vino a “civilizar” a México, lo cual ya está comenzando a suceder con el reconocimiento que ha surgido desde España.

“Hay que reconocer que ha habido un acercamiento distinto en el último año tanto del gobierno español como del propio rey de España y también hay que ser muy sensibles a esa situación, que incluso en España, la derecha española dijo ‘cómo es posible que reconozcan a los indios y los abusos que hubo durante la invasión española a los territorios’. Entonces es importante que sigamos en esta visión que sigamos enviando muchas exposiciones, que vayan antropólogos mexicanos a España a explicar lo que eran las grandes civilizaciones, que se escuche en España lo que fue la llegada de los españoles”, comentó.

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La mandataria federal coincidirá con políticos como Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, presidente Colombia y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España. Sin embargo, aún no está confirmado qué encuentros bilaterales puede sostener.

“No tengo la agenda, apenas hoy en la tarde vamos a ver con Roberto Velasco, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, la agenda de la visita. Vamos a estar el sábado nada más. Nos vamos el jueves en la noche, se viaja todo el día y se llega el viernes en la noche porque son ocho horas más allá, entonces vamos a estar el sábado y el domingo nos regresamos”, detalló.

Sin embargo, descartó un encuentro bilateral con el Rey Felipe VI.

Sobre la posibilidad de que su gobierno insista en que se ofrezca una disculpa por los agravios, la presidenta dijo que su insistencia será en que se “conozca la verdad de los pueblos originarios, la visión de los pueblos originarios”.

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