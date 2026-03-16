El rey de España reconoce que hubo "mucho abuso" en la Conquista de América

"Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias", tuvieron "un afán de protección" hacia los indígenas, pero "luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso", afirmó Felipe VI según se observa en el video.

El monarca habló de la necesidad de conocer la historia pese a que haya situaciones que "no pueden hacernos sentir orgullosos".

"Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: 'Bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos'", señaló.

"Pero hay que conocerlas y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso" para "sacar lecciones", apuntó el rey.

Felipe también admitió "controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día" de la Conquista