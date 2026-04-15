Sheinbaum presenta comité de expertos para definir el futuro del fracking

El Comité está integrado por:

- Manuel Martínez Morales, ingeniero geólogo.

- Jesús Humberto Romo, ingeniero químico industrial.

- Samuel Alejandro Lozano, ingeniero químico.

- Blanca Jiménez, experta en agua.

- Carlos Aguilar, director de la facultad de ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

- Erick Emmanuel Luna, del Instituto Mexicano del Petróleo.

- María Hernández, jefa del departamento de Ingeniería Petrolera en el IPN.

- Elena Centeno, del Instituto de Geología de la UNAM.

- José Alberto Morquecho, ingeniero petrolero.

- Luis Fernando Camacho, doctor en geociencias.

- Carlos Herralde, experto que trabaja en Canadá.

La presidenta explicó que este grupo de expertos se reunirá para analizar si es posible extraer el gas no convencional pero con nuevas tecnologías.

"La idea es que, como todos ellos ya conocen este tema, algunos de ellos han investigado aguas subterráneas, otros han investigado geología, otros han investigado el tratamiento de agua, que se pongan de acuerdo, se sienten, que vean que hay que investigar adicionalmente y que en dos meses nos puedan dar una primera orientación", indicó.

La presidenta expuso que su gobierno tomará la decisión a partir de un criterio científico, para lo que es clave el análisis del Comité de expertos.