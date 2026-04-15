Sheinbaum presenta comité de expertos para definir el futuro del fracking

La gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya tiene al Comité de expertos que definirá el futuro del fracking en México y que está integrado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional , de la Universidad Autónoma Metropolitana y otras universidades.
"Me da mucho gusto presentarles y recibir aquí en la Mañanera a un grupo de científicas, científicos, tecnólogos, académicos de México que nos van a ayudar a la pregunta que hicimos hace una semana: ¿bajo qué condiciones es factible o no es factible explotar el gas no convencional en nuestro país? y ¿en dónde sí y en dónde no?", informó la presidenta este miércoles.