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No habrá nuevo impuesto a millonarios por el momento, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, por ahora, se logra incrementar la recaudación al no condonar los impuestos.
mar 14 abril 2026 10:47 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que debido a la nueva política para cobrar impuestos, se ha elevado la recaudación. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó por el momento se vaya a impulsar una reforma fiscal que cobre más impuestos a los que más tienen, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que quienes tienen más, contribuyan más.

“Hay que analizar, por el momento no lo tenemos como parte de una reforma fiscal mayor, lo que hemos estado haciendo es actualizar esencialmente lo que se paga. El solo hecho de que ya no se condone, ya distribuye la riqueza”, dijo este martes.

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De acuerdo con el Observatorio Fiscal Internacional (ITO, por sus siglas en inglés), México sería uno de los países que más ingresos generaría al fijar un impuesto mínimo sobre la riqueza extrema, debido al número de millonarios que hay en el país, pero también porque son los que más patrimonio acumulan en Latinoamérica.

Al respecto, la presidenta explicó que el país ya tiene un esquema de progresividad en el que quienes más recursos tienen, pagan más.

"México tiene una estructura de impuestos, con excepción de algunos de ellos, en donde se cobra más a quien más tiene. El presidente (Andrés Manuel) López Obrador hizo algo muy importante que fue no permitir la condonación de impuestos por parte del SAT . Particularmente, el Impuesto Sobre la Renta paga más quien más tiene y hay una estructura de deducibilidad, que es en la que se fija mucho el SAT, que no se vaya a deducir cosas que no son o que se ponga como pérdida lo que no es pérdida ", afirmó.

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Esta nueva política de cobro de impuestos y no de no condonación permite, agregó, elevar el ingreso para el país, por lo que poner impuestos a grandes riquezas es un asunto que se debe analizar.

“Si hay que poner un impuesto especial a las grandes fortunas es algo que en todo caso se debe analizar en nuestro país, pero lo cierto es que es histórico lo que se ha hecho con la 'Cuarta Transformación' en el sentido que se dejó de condonar impuestos a las grandes fortunas ya que es inconstitucional hacerlo”, indicó.

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Comentó que esa política permite al país elevar el ingreso en México a 6 billones de pesos. “Aquí vamos a presentar con la Secretaría de Hacienda cómo se distribuyen esos 6 billones. De esos 6 billones, va de regreso a la gente de manera directa con los programas de Bienestar, un billón”, dijo.

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La mandataria federal expuso que hay tres elementos que ayudan a combatir la desigualdad en el país: el aumento al salario mínimo, los programas de Bienestar y el dejar de condonar impuestos.

“Esas tres acciones han disminuido la desigualdad en México y en todo caso hay que analizar si se requiere una contribución mayor de quien más recibe”, indicó.

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