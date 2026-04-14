No habrá nuevo impuesto a millonarios por el momento, dice Sheinbaum

De acuerdo con el Observatorio Fiscal Internacional (ITO, por sus siglas en inglés), México sería uno de los países que más ingresos generaría al fijar un impuesto mínimo sobre la riqueza extrema, debido al número de millonarios que hay en el país, pero también porque son los que más patrimonio acumulan en Latinoamérica.

Al respecto, la presidenta explicó que el país ya tiene un esquema de progresividad en el que quienes más recursos tienen, pagan más.

"México tiene una estructura de impuestos, con excepción de algunos de ellos, en donde se cobra más a quien más tiene. El presidente (Andrés Manuel) López Obrador hizo algo muy importante que fue no permitir la condonación de impuestos por parte del SAT . Particularmente, el Impuesto Sobre la Renta paga más quien más tiene y hay una estructura de deducibilidad, que es en la que se fija mucho el SAT, que no se vaya a deducir cosas que no son o que se ponga como pérdida lo que no es pérdida ", afirmó.

Esta nueva política de cobro de impuestos y no de no condonación permite, agregó, elevar el ingreso para el país, por lo que poner impuestos a grandes riquezas es un asunto que se debe analizar.

“Si hay que poner un impuesto especial a las grandes fortunas es algo que en todo caso se debe analizar en nuestro país, pero lo cierto es que es histórico lo que se ha hecho con la 'Cuarta Transformación' en el sentido que se dejó de condonar impuestos a las grandes fortunas ya que es inconstitucional hacerlo”, indicó.