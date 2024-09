AMLO insiste que no es necesaria una reforma fiscal en el Gobierno de Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que no es necesaria una reforma fiscal para el próximo Gobierno, que será encabezado por Claudia Sheinbaum, pues dijo que para incrementar la recaudación basta con no permitir condonaciones de impuestos a grandes empresarios, implementar una política de austeridad y no permitir la corrupción.

“Yo soy porque no haya aumentos en los impuestos porque ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga una política de austeridad republicana. Si no se permite la corrupción y no se permiten los lujos en el Gobierno, las extravagancias, el gasto del presupuesto en salarios elevadísimos, en aviones, en cajas de ahorro especial, en privilegios para los altos funcionarios, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta hacer ninguna reforma fiscal”, planteó este viernes en su conferencia de prensa.