“Ya no hay privilegios”, dice Sheinbaum al celebra pago de impuestos de Salinas Pliego

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el empresario Ricardo Salinas Pliego haya decidido pagar su adeudo pendiente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y dijo que se trata del pago más grande que se haya hecho al gobierno, el cual ya no permite privilegios.
“Ayer se hizo un pago de poco más de 10,000 millones de pesos y el resto, poco más de 32,000 millones de pesos se va a hacer mensualmente en 18 pagos. Es el pago más grande que se haya hecho por un caso y la verdad, qué bueno que decidieron pagar”, dijo este viernes.