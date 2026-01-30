Publicidad

presidencia

“Ya no hay privilegios”, dice Sheinbaum al celebra pago de impuestos de Salinas Pliego

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el cobro al empresario no fue un asunto político, sino fiscal.
vie 30 enero 2026 11:45 AM
sheinbaum-salinas-pliego.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que fue bueno que el empresario Ricardo Salinas Pliego decidió pagar su adeudo. (Foto: Presidencia/ Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el empresario Ricardo Salinas Pliego haya decidido pagar su adeudo pendiente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y dijo que se trata del pago más grande que se haya hecho al gobierno, el cual ya no permite privilegios.

“Ayer se hizo un pago de poco más de 10,000 millones de pesos y el resto, poco más de 32,000 millones de pesos se va a hacer mensualmente en 18 pagos. Es el pago más grande que se haya hecho por un caso y la verdad, qué bueno que decidieron pagar”, dijo este viernes.

Este jueves, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas, pagó 10,400 mdp que serán ingresados a la Tesorería de la Federación. Su pago total ascenderá a 32,132 millones de pesos, pero el resto será cubierto en 18 pagos.

La deuda original de Grupo Salinas y sus empresas TV Azteca y Elektra ascendía a 51,000 millones de pesos, sin embargo, al optar por pagar su adeudo recibió un descuento de 39%.

En su conferencia de prensa, la presidenta aseguró que el cobro a Salinas no era un asunto político, sino fiscal que data de años.

“¡Qué bueno que se hizo! Como dijimos este no es un tema político de ningún tipo, sino sencillamente de adeudo fiscal y qué bueno que tomaron la decisión de pagar”, indicó.

La presidenta recordó que en su gobierno no se permiten privilegios por lo que todos deben pagar sus impuestos.

“Nosotros hemos dicho que ya no hay privilegios. Durante muchos años, a partir de negociaciones, de acuerdos, no se pagaban impuestos. Cuando llegó el presidente (Andrés Manuel) López Obrador se prohibió en la Constitución la condonación”, recordó.

Muestra de que están pagando impuestos quienes incluso antes no lo hacían, es que en el año 2020 fue histórico en la recaudación de impuestos.

Ese año, a pesar de la pandemia de covid-19, México reportó una cifra histórica de 3 billones 338.9 mil millones de pesos.

