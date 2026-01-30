“Ya no hay privilegios”, dice Sheinbaum al celebra pago de impuestos de Salinas Pliego

Este jueves, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas, pagó 10,400 mdp que serán ingresados a la Tesorería de la Federación. Su pago total ascenderá a 32,132 millones de pesos, pero el resto será cubierto en 18 pagos.

La deuda original de Grupo Salinas y sus empresas TV Azteca y Elektra ascendía a 51,000 millones de pesos, sin embargo, al optar por pagar su adeudo recibió un descuento de 39%.

En su conferencia de prensa, la presidenta aseguró que el cobro a Salinas no era un asunto político, sino fiscal que data de años.

“¡Qué bueno que se hizo! Como dijimos este no es un tema político de ningún tipo, sino sencillamente de adeudo fiscal y qué bueno que tomaron la decisión de pagar”, indicó.

