Otro mexicano muere en Estados Unidos bajo custodia del ICE

“El 11 de abril ocurrió el lamentable fallecimiento de una persona mexicana mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias del Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana. Hasta el momento, la causa de la muerte sigue bajo investigación”, informó la SRE a través de un comunicado.

COMUNICADO. "SRE informa acciones inmediatas tras nuevo lamentable fallecimiento de una persona mexicana bajo custodia ICE".https://t.co/dF1cdMIwme pic.twitter.com/DpUfQuDueo — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 13, 2026

El ICE identificó al mexicano como Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años. El connacional fue encontrado inconsciente, por lo que se activó un protocolo para la reanimación y posterior traslado a un centro médico.

“Los Servicios Médicos de Emergencia trasladaron a Cabrera en ambulancia al Centro Médico de la Parroquia de Winn (WPMC) para recibir tratamiento médico avanzado. Al llegar al WPMC, el personal médico continuó con los esfuerzos de reanimación. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, aproximadamente a las 8:51 a. m., un médico presente en el WPMC declaró a Cabrera fallecido”, dice una nota del ICE.

El mexicano ingresó a Estados Unidos a principios del 2000 y durante su estancia en ese país enfrentó condenas por “alteración del orden público, posesión de drogas, violación de la libertad condicional y un arresto por violencia doméstica”. Fue detenido por ICE el 8 de enero de 2026 en Chattanooga, Tennessee y trasladado al Centro Correccional de Winn cinco días después.

La SRE informó que, tras la muerte del mexicano, se analizarán las acciones a seguir, mientras se exige conocer la causa del fallecimiento.