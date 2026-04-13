Otro mexicano muere en Estados Unidos bajo custodia del ICE

“La representación consular activó el protocolo establecido y, en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, contactó con su familia para brindar la asistencia y acompañamiento legal correspondiente. Igualmente, se mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos.
“Asimismo, en conjunto con la familia y personal jurídico de la Cancillería y sus programas de asesoría legal, se analizarán las acciones a seguir en el caso”, agrega el comunicado de la SRE.
Personal de consulados visitará centros de detención
La muerte de mexicanos en operativos o custodia del ICE es rechazada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hace unos días informó que elevarán el nivel de protesta.
“Se van a hacer más reclamos, no solamente lo que hemos venido haciendo, sino que ahora, vamos a tomar más medidas de reclamo frente a lo que ocurrió”, dijo el pasado 30 de marzo en su conferencia matutina.
En su comunicado de este lunes, la cancillería rechazó la muerte del mexicano y anunció que personal de los consulados realizarán visitas a los centros de detención.
“La Cancillería reafirma su preocupación y su exigencia de acciones inmediatas. La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos, y protección de la vida de las personas”, informó.
Se ha instruido a la red consular a redoblar esfuerzos y realizar diariamente visitas a los centros de detención de ICE"
SRE.