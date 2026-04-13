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Otro mexicano muere en Estados Unidos bajo custodia del ICE

Con la muerte de Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, son 15 los mexicanos que mueren durante operativos o bajo custodia del ICE.
lun 13 abril 2026 02:30 PM
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El gobierno de México ha rechazado las muertes de mexicanos en operativos o custodia del ICE. (Foto: Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro.)

Un migrante que se encontraba en custodia del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE) murió el sábado pasado en Estados Unidos, por lo que ya son 15 los mexicanos los que fallecen desde el 20 de enero de 2025 cuando inició el segundo periodo de Donald Trump.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Consulado de Carrera de México en Nueva Orleans le notificó del fallecimiento del connacional ocurrida el pasado sábado 11 de abril, cuya causa aún se desconoce.

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“El 11 de abril ocurrió el lamentable fallecimiento de una persona mexicana mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias del Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana. Hasta el momento, la causa de la muerte sigue bajo investigación”, informó la SRE a través de un comunicado.

El ICE identificó al mexicano como Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años. El connacional fue encontrado inconsciente, por lo que se activó un protocolo para la reanimación y posterior traslado a un centro médico.

“Los Servicios Médicos de Emergencia trasladaron a Cabrera en ambulancia al Centro Médico de la Parroquia de Winn (WPMC) para recibir tratamiento médico avanzado. Al llegar al WPMC, el personal médico continuó con los esfuerzos de reanimación. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, aproximadamente a las 8:51 a. m., un médico presente en el WPMC declaró a Cabrera fallecido”, dice una nota del ICE.

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El mexicano ingresó a Estados Unidos a principios del 2000 y durante su estancia en ese país enfrentó condenas por “alteración del orden público, posesión de drogas, violación de la libertad condicional y un arresto por violencia doméstica”. Fue detenido por ICE el 8 de enero de 2026 en Chattanooga, Tennessee y trasladado al Centro Correccional de Winn cinco días después.

La SRE informó que, tras la muerte del mexicano, se analizarán las acciones a seguir, mientras se exige conocer la causa del fallecimiento.

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“La representación consular activó el protocolo establecido y, en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, contactó con su familia para brindar la asistencia y acompañamiento legal correspondiente. Igualmente, se mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos.

“Asimismo, en conjunto con la familia y personal jurídico de la Cancillería y sus programas de asesoría legal, se analizarán las acciones a seguir en el caso”, agrega el comunicado de la SRE.

Personal de consulados visitará centros de detención

La muerte de mexicanos en operativos o custodia del ICE es rechazada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hace unos días informó que elevarán el nivel de protesta.

“Se van a hacer más reclamos, no solamente lo que hemos venido haciendo, sino que ahora, vamos a tomar más medidas de reclamo frente a lo que ocurrió”, dijo el pasado 30 de marzo en su conferencia matutina.

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En su comunicado de este lunes, la cancillería rechazó la muerte del mexicano y anunció que personal de los consulados realizarán visitas a los centros de detención.

“La Cancillería reafirma su preocupación y su exigencia de acciones inmediatas. La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos, y protección de la vida de las personas”, informó.

Se ha instruido a la red consular a redoblar esfuerzos y realizar diariamente visitas a los centros de detención de ICE"
SRE.

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