“En el sexenio vamos a invertir 350,000 millones de pesos en mejora de las escuelas y nuevas escuelas desde educación básica hasta educación superior. En siete años se está invirtiendo más de lo que se invirtió en 18 años. Nosotros estamos convencidos que la educación es un derecho y que las y los niños tienen que ir ala las escuelas bien, con mantenimiento o nuevas escuela. Eso es realmente la esencia de la 'cuarta transformación'”, dijo.

La cifra es superior si se considera que para becas se destinan 160,000 millones de pesos, además de los recursos para mejoras salariales y contratación de nuevos maestros.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública , informó que lo invertido durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum ya superó el dinero destinado en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Lo que se hizo en 18 años de gobiernos neoliberales suma un total de 304,907 millones de pesos. En tan solo siete años de gobiernos de la transformación llevamos ya más que 18 años. Llevamos 341,786 millones. En 12 años se va a duplicar lo que ellos hicieron en 18 años”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, durante el gobierno de Fox se invirtieron 38,452 mdp, con Calderón 83,660 mdp, con Peña Nieto 182,795, con López Obrador 228,054 y en el actual gobierno van 113,732 mdp, pero la meta es 350,000 mdp.