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SEP: en siete años ya se superó la inversión educativa de sexenios de Fox, Calderón y EPN

Mario Delgado, secretario de Educación, afirmó que el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum va por una inversión de 350,000 mdp para infraestructura educativa.
lun 06 abril 2026 09:49 AM
inversion infraestructura educativa
El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que el objetivo para el sexenio es invertir 350,000 millones de pesos en infraestructura educativa. (Foto: Presidencia de México.)

Antes de finalizar el sexenio, el gobierno federal tiene previsto invertir 350,000 millones de pesos en infraestructura educativa.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, para los gobiernos de la llamada 'Cuarta Transformación', la educación es un derecho, por lo que se busca seguir con la inversión en infraestructura.

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“En el sexenio vamos a invertir 350,000 millones de pesos en mejora de las escuelas y nuevas escuelas desde educación básica hasta educación superior. En siete años se está invirtiendo más de lo que se invirtió en 18 años. Nosotros estamos convencidos que la educación es un derecho y que las y los niños tienen que ir ala las escuelas bien, con mantenimiento o nuevas escuela. Eso es realmente la esencia de la 'cuarta transformación'”, dijo.

La cifra es superior si se considera que para becas se destinan 160,000 millones de pesos, además de los recursos para mejoras salariales y contratación de nuevos maestros.

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Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública , informó que lo invertido durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum ya superó el dinero destinado en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Lo que se hizo en 18 años de gobiernos neoliberales suma un total de 304,907 millones de pesos. En tan solo siete años de gobiernos de la transformación llevamos ya más que 18 años. Llevamos 341,786 millones. En 12 años se va a duplicar lo que ellos hicieron en 18 años”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, durante el gobierno de Fox se invirtieron 38,452 mdp, con Calderón 83,660 mdp, con Peña Nieto 182,795, con López Obrador 228,054 y en el actual gobierno van 113,732 mdp, pero la meta es 350,000 mdp.

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De acuerdo con Mario Delgado, en el gobierno anterior y el actual se incrementó el recurso para la infraestructura educativa a través del programa la Escuela es Nuestra , el cual destina un presupuesto para mejorar las condiciones físicas y los servicios escolares de los planteles públicos de educación básica y media superior.

“¿Qué es lo que está impulsando la inversión en infraestructura educativa? Principalmente la Escuela es Nuestra y los proyectos adicionales que tiene la presidenta”, indicó.

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“Esta política que inició la presidenta aquí en el en la Zona Metropolitana del Valle de México ya lo promovimos en las entidades. Llevamos ya 18 entidades, que ya lo eliminaron, así que los jóvenes saliendo de la secundaria se van a ir directo a la preparatoria”, comentó.

Hasta ahora, se han inscrito en la plataforma Mi derecho mi lugar alrededor de 200,000 jóvenes. El registro está abierto desde el 17 de marzo y estará hasta el 14 de abril próximo. El 18 de agosto se darán a conocer los resultados .

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Claudia Sheinbaum Presidencia educación conferencia mañanera

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