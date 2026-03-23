Conagua exhibe a refresqueras, políticos y embotelladoras por hacer negocio con concesiones de agua

“Cuando hacemos una revisión, en el marco de la nueva ley, encontramos que los pozos de uso agrícola y pecuario se destinan para comercializar agua en pipas y otro de los títulos que también revisamos es agrícola y se está utilizando para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo acuático en donde se tienen áreas verdes muy grandes”, detalló.

El funcionario exhibió que durante la votación de la Ley General de Aguas, para poner orden en las concesiones, el diputado del PRI, Mario Calzada, integrante de la familia beneficiada con los títulos, votó en contra.

Otro caso de presunto mal uso de agua se dio en Nayarit, donde se perforó de forma ilegal pozos para vender agua en pipas.

“En la visita de verificación se detectó un blog de notas que se entregaba por la venta de estas pipas que iban desde 2,500 hasta 5,000 pesos. Dependiendo la distancia se ofrecían pipas de 10,000 y de 20,000 litros de agua y en el colmo del cinismo se preguntaba si el servicio era bueno, era malo o era regular. Pues claro que es muy malo para el pueblo de México que alguien esté lucrando con un bien que es de la nación”, planteó Morales.

Otro caso fue el de una refresquera, a la que se le detectó que tenía 18 títulos de concesión. En este caso, 10 títulos sobreexplotan la concesión en casi un millón de metros cúbicos de agua.