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Conagua exhibe a refresqueras, políticos y embotelladoras por hacer negocio con concesiones de agua

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua, explicó que durante 2025 se recibieron 30,635 millones de pesos por pagos de derecho de agua y la meta para este año es de 37,000.
lun 23 marzo 2026 10:14 AM
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El director de Conagua, Efraín Morales, presentó irregularidades detectadas en concesiones de agua durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Presidencia de México.)

Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), afirmó este lunes que políticos, refresqueras y embotelladoras hicieron “negocios” con concesiones de agua.

Por ejemplo, dijo, la familia Calzada de Querétaro aprovechó los 628,000 metros cúbicos de agua que tenía en cinco títulos para comercializar el agua.

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“Cuando hacemos una revisión, en el marco de la nueva ley, encontramos que los pozos de uso agrícola y pecuario se destinan para comercializar agua en pipas y otro de los títulos que también revisamos es agrícola y se está utilizando para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo acuático en donde se tienen áreas verdes muy grandes”, detalló.

El funcionario exhibió que durante la votación de la Ley General de Aguas, para poner orden en las concesiones, el diputado del PRI, Mario Calzada, integrante de la familia beneficiada con los títulos, votó en contra.

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Otro caso de presunto mal uso de agua se dio en Nayarit, donde se perforó de forma ilegal pozos para vender agua en pipas.

“En la visita de verificación se detectó un blog de notas que se entregaba por la venta de estas pipas que iban desde 2,500 hasta 5,000 pesos. Dependiendo la distancia se ofrecían pipas de 10,000 y de 20,000 litros de agua y en el colmo del cinismo se preguntaba si el servicio era bueno, era malo o era regular. Pues claro que es muy malo para el pueblo de México que alguien esté lucrando con un bien que es de la nación”, planteó Morales.

Otro caso fue el de una refresquera, a la que se le detectó que tenía 18 títulos de concesión. En este caso, 10 títulos sobreexplotan la concesión en casi un millón de metros cúbicos de agua.

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“En el caso de una refresquera muy famosa se hizo una revisión y detectamos que se tienen 18 títulos, en donde no se está pagando por un poco más de 2 millones 800,000 metros cúbicos del total que tiene concesionada. Pasan dos cosas: o no lo está utilizando y lo tiene acaparado o lo está utilizando y no está pagando por el servicio. Tenemos 10 títulos en donde se está sobreexplotando una cantidad mayor del agua que le fue concesionada, 42 concesiones que no cuentan con medidor, tres títulos que incumplen con sus pagos”, destacó.

También expuso el caso de una embotelladora de agua en la que se detectó que no había medidores, además de construcciones irregulares en zona federal: de tres títulos de concesión, solo se pagaba por uno.

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El adeudo era por 43.88 millones de pesos, sin embargo, la empresa se acercó para ir saldando el adeudo. Hasta el momento ya pagó 23.65 mdp.

Por pagos de derecho de agua, Efraín Morales expuso que en 2025 se recibieron 30,635 millones de pesos y la meta para este año es de 37,000.

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