Combate al robo de agua, tema central en foros para reforma de Sheinbaum

“La propuesta es tipificar también al que permita, altere, trafique, desvíe, extraiga, transporte, distribuya además rente, compre, venda y posea cualquier pipa de líquido de agua”, dijo.

Dijo que en el Estado de México a cualquier hora y en cualquier municipio o autopista, se puede transportar el agua sin problema y “las pipas a veces no tienen logos, no tienen tarifas, ni siquiera sabemos a qué empresas, personas que compran, empresarios que compran, no saben ni siquiera de dónde se está extrayendo el agua''.

La también presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del estado de México pidió también se incluya el reparto de agua como delito electoral.

“Se volvió un tema político. En nuestro municipio es claro que cuando llegan elecciones ya no regalan despensas. Hoy dan litros de agua a cambio de un voto", dijo.

Por eso propuso: establecer que comete un delito, "el que utilice restrinja, condicione, amedrente, discrimine en la distribución del agua ya sea mediante pipas o cualquier otro medio" o bien el que utilice el líquido a fin de "persuadir o convencer o condicionar una forma de voto”.

Laura Carrión Palau, del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos e integrante del Centro De investigaciones biológicas del Noroeste, pidió ampliar el concepto de delitos hídricos para ir a la tipificación penal de la contaminación del agua como un delito contra la salud.

Es necesaria para desalentar la contaminación, dijo, pues la ley hoy no establece una consecuencia penal directa.

Sugirió que se imponga de 15 años de prisión y 5,000 días de salario mínimo a las personas físicas o representantes de personas morales que en agua superficiales o subterráneas o cuerpos de agua arrojen sustancias químicas contaminantes en las que existe evidencia documentadas de riesgos a la salud humana.