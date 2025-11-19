Agricultores dicen no a las reformas de la Ley de Aguas de Claudia Sheinbaum: “Nos hace a todos delincuentes"

Concesiones en "pocas manos"
Debido a que el principal punto que reclaman los campesinos es la eliminación de la transmisión de las concesiones entre particulares, la especialista en Derecho Ambiental, Erika Montes González, propone que se establezcan reglas para que los agricultores conserven los permisos.
Además, también propone de que se le dé prioridad para obtener concesiones a quienes heredan las tierras.
"Entiendo la preocupación de los campesinos y de todo este sector, porque efectivamente ellos sienten que sus terrenos están perdiendo valor; imagínate que tú quieres vender y das tu terreno sin esa concesión de agua, pues tiene menos valor", comenta la profesora en la Universidad La Salle.
No obstante, la especialista reconoce que otro de los problemas es que las concesiones para el uso del agua están "en muy pocas manos" en el país.
"Solamente un pequeño grupo concentra 22% del agua concesionada en México. Estamos hablando de muy poca gente que tiene esa concentración".
Erika Montes González, especialista en Derecho Ambiental.
En el estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, titulado “Los millonarios del Agua”, señala que, hasta enero de 2020, existían 966 empresas, 1,537 personas física y 801 asociaciones civiles que contaban con concesiones de agua.
Estos 3,304 tienen concesionado un volumen de 13,208 hectómetros cúbicos al año de agua, que equivale a 22.3% de toda el agua concesionada en el país.
La docente recuerda que la actual iniciativa es complemento a la hecha al artículo Cuarto, Constitucional, en el que se establece que" toda persona debe tener derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y domestico de forma suficiente, aceptable y asequible".
El transitorio de la reforma constitucional de ese año, explica, se estableció que el Congreso del Unión debía emitir en un plazo de 360 días, una Ley General de Aguas, misma que apenas se está realizando.
“Esta reforma está obedeciendo justamente a cumplir este mandato que nunca se observó, nunca se atendió. Inclusive la Suprema Corte declaró inconstitucional esta omisión legislativa, debido a que esto no sucedió”, recuerda la profesora de la Universidad La Salle.
Criminaliza a campesinos
Para la diputada por el PRI y actual presidenta de la Confederación Nacional Campesina (CNP), Leticia Barrera Maldonado, esta reforma "criminaliza" a los campesinos, pues establece sanciones con prisión hasta de 12 años a quienes cometan delitos hídricos.
En esta reforma se crea un capítulo V denominado “Delitos Hídricos”, en el que se indica que se impondrá una pena de 2 a 10 años de prisión y 404,000 días de multa a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro y sin contar con autorización permiso expedidos por las autoridades.
También serán multados con prisión de 10 años a quienes sin autorización "altere, desvíe u obstruya los flujos de aguas nacionales", y con nueve años, a quien "modifique o altere las instalaciones o dispositivos de medición de volúmenes de aguas nacionales".
“Las (sanciones) las endurecieron muchísimo, eran sanciones administrativas, sin multas, pero no del nivel que lo están poniendo en estas en esta ley. Estoy hablando acerca de 6 millones de pesos en multas y van desde los 2 a los 12 años de prisión, porque son compañeros que incluso, por desconocimiento, van a seguir usando, ya que no saben las modificaciones que se le van a hacer a esta ley”, dijo la priista, quien señaló que además se deberá hacer cambios en el Código Penal Federal para establecer estos delitos.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados realizará un conservatorio del 18 al 21 de noviembre, para analizar esta iniciativa, para luego comenzar con su dictaminación.
El pasado viernes la bancada del PRI en San Lázaro llamó a evitar la aprobación “relámpago” de la Ley General del Aguas y a Cámara de Diputados y criticaron que el conversatorio se realice “vía zoom” para evitar la movilización de los sectores afectados que son agricultores, mineros y ganaderos, entre otros.
Este martes, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, señaló que después de las audiencias públicas, la iniciativa de Aguas se discutirán y votará en el pleno de San Lázaro, entre el 4 y 6 de diciembre para posteriormente mandarla al Senado como cámara revisora.
“Cuatro días va a haber audiencia pública: martes, miércoles, jueves y viernes. Solo hoy (martes) tenemos 453 participaciones, solo hoy, de grupos colectivos, personas morales, empresas mineras, grupos de usuarios, ejidatarios, de pequeños propietarios, 453, un solo día”, dijo.