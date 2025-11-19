Agricultores dicen no a las reformas de la Ley de Aguas de Claudia Sheinbaum: “Nos hace a todos delincuentes"

El pasado 9 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandó a la Cámara de Diputados su propuesta para expedir una Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

De acuerdo con la mandataria, el objetivo es garantizar el derecho humano al agua, asegurar su disponibilidad y definir las reglas sobre el uso de ese recurso en los procesos productivos además de ordenar las concesiones.

“Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía cuando es un recurso escaso en la mayoría del país y que sea realmente el Estado quien rija las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares”, adelantó la presidenta.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua, ha explicado que con la nueva ley se tarta de poner orden a los títulos de agua, que el Estado tenga un mayor control de ellas, así como endurecer las sanciones a quienes incurran en malas prácticas, como la venta de concesiones.

Campesinos ven propuesta "regresiva"

Para Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum afecta los derechos de los agricultores bajo el argumento de que existe corrupción al otorgar concesiones.

“La ley es regresiva, en vez de incrementar derechos de parte de los usuarios del agua, en este caso, retrocede y sanciona sobre el pretexto de que hay demasiada corrupción en el manejo del agua.

Es esta ley es regresiva en el sentido de que pretende suprimir derechos ganados”. Baltazar Valdez, líder deCampesinos Unidos de Sinaloa.

El gobierno federal ha explicado que a través de modificaciones a las ley llevadas acabo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se permitió que entre privados se pudieran transmitir los derechos de agua, lo que ha generado un "mercado negro" luego de que un particular que no paga nada por el aprovechamiento, puede vender su concesión.

La preocupación de Valdez Armentia es porque, asegura, que las tierras pierden valor cuando estas no tienen permisos para usar el agua.

La propuesta de reformas al artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales establece que los derechos amparados en las concesiones de agua y asignaciones, no serán objeto de trasmisión. Además, dentro de propuesta de ley se elimina el artículo 23 Bis en el que se establece que cuando el titular de una concesión pretenda proporcionar a terceros en forma provisional el uso total o parcial de las aguas concesionadas, solo podrá realizarlo con aviso previo a la Conagua.

“De acuerdo con esa iniciativa se pretende separar el derecho del agua a la tierra, suprimiendo las concesiones y dejando como única opción para mantener la posibilidad de tener acceso al agua, en el caso de los productores agrícolas, permisos temporales por un año, contra una concesión que la renovamos cada 20 años, eso le da certeza al campo y pro”, expresa el líder agrícola.

Por su parte, el dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez Gómez, coincidió con Valdez Armentía, pues dijo que la propuesta de la mandataria federal es regresiva y punitiva.

“Nos hace a todos los agricultores delincuentes. Nosotros propondríamos una ley más que vaya hacia el crecimiento económico y productivo, una ley que recoja las necesidades que existen para tener una mayor captación de agua, una mejor atención a las partes altas de las cuencas hidrológicas, una ley que organice la productividad”, señala.

Trabajan para quitar retroactividad

La semana pasada diversos líderes de campesinos tuvieron una reunión con diputados federales de diferentes fracciones parlamentarias, donde acordaron que no participarán en el conversatorio a realizarse esta semana antes de arrancar la dictaminación de la reforma, pero sí en la redacción de la ley.

De acuerdo con Rodríguez Gómez, quien es exdiputado por el Partido del Trabajo, en la reunión estuvo el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar y otros legisladores Morena, PRI y PAN, donde se comprometieron a que desde este martes trabajaran en conjunto para hacer algunas modificaciones.

El exdiputado asegura que los legisladores acordaron "eliminar que no se podrá transmitir las concesiones de agua entre particulares, así como excluir que la asignación para el aprovechamiento de aguas se extinguirá a la muerte del titular".

“Con diferentes fracciones parlamentarias hubo varios acuerdos, y uno es que nos pongamos a revisar la ley y que nosotros el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano estaremos en la redacción. De entrada le quitemos la retroactividad. Ya la comisión de Diputados aceptaron modificar la ley para que los agricultores podamos heredar las concesiones y que podamos transmitir las concesiones”, sostiene.