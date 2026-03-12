Sheinbaum: quien votó contra reforma electoral no tiene convicción; Morena tomará sus decisiones

Luego del rechazo de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados, donde legisladores del PRI, PAN, PT, PVEM y de la propia bancada morenista votaron en contra, la mandataria federal afirmó que quienes no respaldaron la iniciativa “no tienen esa convicción”..
Sobre el voto en contra de los diputados morenistas Gisela Arellano, Santi Montemayor y Alejandra Chedrawi Peralta, así como la ausencia de Jesús Jiménez e Iván Peña y la abstención de la senadora y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, la mandataria sostuvo que los legisladores son libres de votar, pero remarcó que la reforma respondía a un mandato político para terminar con los privilegios en el sistema electoral, por lo que será Morena quien determine las decisiones internas.