Sheinbaum: quien votó contra reforma electoral no tiene convicción; Morena tomará sus decisiones

"Aquí nadie pide que lo que dice la presidenta se repita, se hacen las cosas por convicción, quien no voto, pues no tiene esa convicción. Y ya pues, en todo caso, Morena tomará sus decisiones hacia adelante, ¿verdad? Pero no se nos puede olvidar que nosotros no llegamos aquí impuestos por nadie, sino por el pueblo", dijo.

La presidenta insistió en que la iniciativa tenía como objetivo central acabar con privilegios en el sistema político y electoral, los cuales, dijo, aún persisten en distintos espacios del poder público.

“Toda mi vida he luchado por la democracia, en contra del régimen de corrupción y privilegios. Yo no puedo traicionarme a mí misma y no puedo traicionar el origen del movimiento del que venimos”, afirmó.

Añadió que el proyecto que impulsa su gobierno no busca el poder por el poder, sino continuar con el proceso de transformación del país. “Porque entonces, ¿qué representas? ¿El poder por el poder? Pues no”, señaló.

La reforma electoral impulsada por Sheinbaum no alcanzó este miércoles la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pese al respaldo de la mayoría de legisladores de Morena y parte de sus aliados.

Recordó que con los legisladores aliados se tenia establecido un acuerdo de cuando fue candidata presidencial, donde los aspirantes a diputaciones de Morena, el Partido Verde y el PT se comprometieron a respaldar las propuestas del movimiento, incluido el impulso a reformas de la llamada Cuarta Transformación.

“Se firmó un acuerdo de todos los candidatos –cuando yo era candidata– con diputados de los tres partidos, de que se iban a apoyar las propuestas de la 4T”, explicó.