presidencia

Sheinbaum: quien votó contra reforma electoral no tiene convicción; Morena tomará sus decisiones

La presidenta aseguró que, aunque los diputados son libres, las cosas deben hacerse por convicción y que Morena deberá tomar sus decisiones tras el rechazo a su reforma electoral.
jue 12 marzo 2026 11:25 AM
reforma electoral
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su intervención en la conferencia matutina donde presentó el Plan "B" de la Reforma Electoral luego del rechazo del plan original votado ayer en la Cámara de Diputados. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Luego del rechazo de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados, donde legisladores del PRI, PAN, PT, PVEM y de la propia bancada morenista votaron en contra, la mandataria federal afirmó que quienes no respaldaron la iniciativa “no tienen esa convicción”..

Sobre el voto en contra de los diputados morenistas Gisela Arellano, Santi Montemayor y Alejandra Chedrawi Peralta, así como la ausencia de Jesús Jiménez e Iván Peña y la abstención de la senadora y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, la mandataria sostuvo que los legisladores son libres de votar, pero remarcó que la reforma respondía a un mandato político para terminar con los privilegios en el sistema electoral, por lo que será Morena quien determine las decisiones internas.

"Aquí nadie pide que lo que dice la presidenta se repita, se hacen las cosas por convicción, quien no voto, pues no tiene esa convicción. Y ya pues, en todo caso, Morena tomará sus decisiones hacia adelante, ¿verdad? Pero no se nos puede olvidar que nosotros no llegamos aquí impuestos por nadie, sino por el pueblo", dijo.

La presidenta insistió en que la iniciativa tenía como objetivo central acabar con privilegios en el sistema político y electoral, los cuales, dijo, aún persisten en distintos espacios del poder público.

“Toda mi vida he luchado por la democracia, en contra del régimen de corrupción y privilegios. Yo no puedo traicionarme a mí misma y no puedo traicionar el origen del movimiento del que venimos”, afirmó.

Los partidos van a la segunda batalla
Congreso

Bloque de oposición se alista para enfrentar la segunda batalla de leyes electorales

Añadió que el proyecto que impulsa su gobierno no busca el poder por el poder, sino continuar con el proceso de transformación del país. “Porque entonces, ¿qué representas? ¿El poder por el poder? Pues no”, señaló.

La reforma electoral impulsada por Sheinbaum no alcanzó este miércoles la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pese al respaldo de la mayoría de legisladores de Morena y parte de sus aliados.

Recordó que con los legisladores aliados se tenia establecido un acuerdo de cuando fue candidata presidencial, donde los aspirantes a diputaciones de Morena, el Partido Verde y el PT se comprometieron a respaldar las propuestas del movimiento, incluido el impulso a reformas de la llamada Cuarta Transformación.

“Se firmó un acuerdo de todos los candidatos –cuando yo era candidata– con diputados de los tres partidos, de que se iban a apoyar las propuestas de la 4T”, explicó.

No obstante, reconoció que en política los legisladores tienen libertad de decisión y que no siempre es posible garantizar que todos mantengan la misma postura. “Se vale no estar de acuerdo, pero lo más importante es que cuando se seleccionen candidatos haya historia y convicción”, dijo.

Claudia Sheinbaum revela su Plan B de la reforma electoral: va por ahorrar 4,000 mdp
presidencia

"Plan B" de Sheinbaum va por gastos de legisladores, regidores y consejeros; ahorros serían de 4,000 mdp

Ante ello, Sheinbaum sugirió que algunos legisladores pudieron haber sido influenciados por críticas mediáticas en contra de la iniciativa. “Los diputados de Morena que no votaron pues no tienen esas convicciones”, comentó.

Sin embargo, destacó que la mayoría de los legisladores de Morena sí respaldó la iniciativa, lo que, aseveró, refleja el compromiso con el proyecto político del movimiento.

“Morena en su gran mayoría votó a favor. Y qué bueno. Y no porque les dijo la presidenta voten, sino por convicción”, señaló.

Tras el rechazo de la reforma, dirigentes y legisladores de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo sostuvieron una reunión en Palacio Nacional para analizar posibles rutas legislativas, incluido un eventual "Plan B" en materia electoral, que la presidenta presentó este jueves en la conferencia mañanera.

Según los reportes, el encuentro se prolongó más de cinco horas, luego del revés legislativo sufrido por la iniciativa presidencial.

En la reunión participaron, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados; Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado; Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, y Alberto Anaya, dirigente nacional del PT.

Sin embargo, al término del encuentro dirigentes partidistas señalaron que no se alcanzaron acuerdos concretos sobre una nueva propuesta electoral, aunque sí se intercambiaron puntos de vista sobre posibles modificaciones a leyes secundarias.

Sobre esta reunión, Sheinbaum aseguró que en el encuentro reiteró a los legisladores el origen del movimiento político que representan. “Les dije: no se nos olvide por qué estamos aquí. Representamos un movimiento y un proyecto de transformación”, relató.

Sostuvo que la discusión sobre la reforma permitió evidenciar las posiciones de cada fuerza política y reiteró que el objetivo de su gobierno es continuar con el proceso de transformación. “Si no, ¿para qué llegamos? Pues para seguir transformando el país”, agregó.

