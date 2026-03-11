Reforma electoral fractura hasta partidos: algunos morenistas votan en contra; del Verde, a favor

Las morenistas que rechazaron el dictamen son Giselle Yunueen Arellano Ávila, de Zacatecas, varias veces candidata del PT y una del PAN, y Alejandra Chedraui Peralta, quien llegó por el Partido Verde. También Santy Montemayor Castillo, de origen del Partido Verde.

Fue la bancada del Verde la que más se partió internamente, pues doce optaron por apoyar a Morena y la propuesta de reforma electoral.

Entre ellos Carlos Enrique Canturosas Villarreal, de Tamaulipas, quien llegó a la Cámara postulado por Morena. También Alejandro Pérez Cuéllar, quien sí llegó por el Verde, pero su hermano Cruz Pérez es de Morena, alcalde de Juárez y busca la candidatura al gobierno de Chihuahua.

Esta fue la votación:

La única abstención fue del ecologista Raúl Bolaños Cacho Cué, quien busca ser candidato al gobierno de Oaxaca.

La bancada del PT perdió un voto, el del diputado de Chihuahua Jesús Roberto Corral Ordóñez, quien sí votó en pro de la reforma electoral oficial.

Las bancadas que no se dividieron y votaron unánimemente fueron el PAN y el PRI. Sin embargo la priista Marcela Guerra no acudió a la sesión, como tampoco uno del PT y cuatro de Morena, entre ellos la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.