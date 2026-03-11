Sheinbaum rendirá homenaje a militares muertos en operativo contra "El Mencho" en Jalisco

Publicidad

presidencia

Sheinbaum rendirá homenaje a elementos caídos en operativo contra "El Mencho" en Jalisco

La presidenta informó que asistirá a un evento privado con las familias de los elementos fallecidos durante el operativo de captura del líder del CJNG.
mié 11 marzo 2026 11:03 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum asistirá este miércoles a Jalisco a un homenaje privado a 28 elementos de las fuerzas federales, en su mayoría de la Guardia Nacional (México), que murieron tras las agresiones registradas durante el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. (Foto: Secretaria de la Defensa Nacional/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que encabezará un homenaje privado para los militares y guardias nacionales que fallecieron el pasado 22 de febrero durante el operativo de aprehensión de Nemesio Oseguera Cervantes,“El Mencho”, líder de Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin dar a conocer más detalles, Sheinbaum dijo que se reunirá con los familias de los elementos fallecidos.

"... Es privado, pero lo puedo decir. Va a haber un homenaje a los compañeros caídos de Jalisco. Vamos ahora para allá. Es algo privado con las familias. Después regresamos aquí a reuniones internas", dijo la presidenta.

De acuerdo con cifras oficiales del Gabinete de Seguridad y de la Secretaría de la Defensa Nacional, 28 elementos de las fuerzas federales murieron en las acciones vinculadas al operativo en contra de “El Mencho”.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que entre las bajas hubo 25 integrantes de la Guardia Nacional. Posteriormente, se confirmó que tres militares de fuerzas especiales también fallecieron durante los enfrentamientos relacionados con el dispositivo y las agresiones posteriores.

¿Cuántos militares murieron en el operativo contra el Mencho?

El 27 de febrero, después de los hechos de violencia, el secretario informó que 25 guardias nacionales murieron durante los ataques en carreteras en Jalisco, horas después de la muerte del líder del CJNG, y que otro 25 militares estaban hospitalizados, algunos en estado grave.

Hasta ahora, solo algunos de los elementos fallecidos fueron identificados públicamente. Entre los nombres que han trascendido se encuentran Nahomí Elizabeth Martínez, de Zacatecas; José Guadalupe López, de Chiapas, y Edwin Ocampo, también de Chiapas, quienes formaban parte de la Guardia Nacional.

