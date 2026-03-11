Sheinbaum rendirá homenaje a militares muertos en operativo contra "El Mencho" en Jalisco

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que entre las bajas hubo 25 integrantes de la Guardia Nacional. Posteriormente, se confirmó que tres militares de fuerzas especiales también fallecieron durante los enfrentamientos relacionados con el dispositivo y las agresiones posteriores.

¿Cuántos militares murieron en el operativo contra el Mencho?

El 27 de febrero, después de los hechos de violencia, el secretario informó que 25 guardias nacionales murieron durante los ataques en carreteras en Jalisco, horas después de la muerte del líder del CJNG, y que otro 25 militares estaban hospitalizados, algunos en estado grave.

Hasta ahora, solo algunos de los elementos fallecidos fueron identificados públicamente. Entre los nombres que han trascendido se encuentran Nahomí Elizabeth Martínez, de Zacatecas; José Guadalupe López, de Chiapas, y Edwin Ocampo, también de Chiapas, quienes formaban parte de la Guardia Nacional.