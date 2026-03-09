Publicidad

presidencia

Planta de moscas para frenar el gusano barrenador estará lista en dos meses, informa Sheinbaum

La presidenta detalló que la instalación en Chiapas permitirá fortalecer el control sanitario del ganado, mientras continúan las gestiones con EU para reabrir la frontera a las exportaciones.
lun 09 marzo 2026 12:17 PM
gusano barrenador
Claudia Sheinbaum informó que en dos meses concluirá la planta en Chiapas para combatir el gusano barrenador. (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que, en aproximadamente dos meses, puede iniciar operaciones la planta de producción de moscas estériles destinada a combatir la plaga del gusano barrenador del ganado.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que la instalación, ubicada en Chiapas, permitirá fortalecer la estrategia sanitaria mediante la producción y liberación de moscas estériles, un método utilizado para interrumpir el ciclo reproductivo del insecto.

“Está por terminarse ya la fábrica de moscas. Yo creo que en dos meses se termina. Está en Chiapas y también lo vamos a presentar”, señaló.

Sheinbaum explicó que esta técnica consiste en liberar moscas estériles para evitar la reproducción del insecto que provoca la infestación del gusano barrenador, la cual afecta al ganado y genera importantes pérdidas económicas en el sector pecuario.

Además de la liberación de insectos estériles, informó que el gobierno federal implementa otras acciones para reducir la presencia de la plaga, como la instalación de trampas para capturar moscas en las zonas afectadas.

Sheinbaum detalló que las medidas forman parte de la estrategia para controlar la plaga del gusano barrenador y que continúan las gestiones con autoridades de Estados Unidos para la reapertura de la frontera a las exportaciones de ganado mexicano.

El cierre de la frontera, vigente desde julio del año pasado, afecta principalmente a productores del norte del país. No obstante, la presidenta afirmó que los ganaderos logran mantener la actividad comercial mediante la venta de ganado en el mercado nacional.

“Los ganaderos, aun con la situación difícil, encontraron un mercado a nivel nacional para el ganado. Eso es muy bueno porque, aún con la frontera cerrada, pudieron seguir teniendo negocio relacionado con la producción de carne”, señaló.

Asimismo, indicó que los precios del ganado incluso registraron incrementos, lo que permitió amortiguar el impacto económico para los productores.

Sheinbaum añadió que el gobierno federal también impulsa proyectos para fortalecer la producción cárnica y la capacidad de exportación en diversas entidades del país, entre ellos mencionó el desarrollo de centros de producción integral de carne en estados del norte como Sonora, Durango y Coahuila, además de conversaciones con el gobierno de Tamaulipas para sumarse a esta estrategia.

Mientras tanto, el gobierno mexicano continúa en diálogo con autoridades estadounidenses para lograr la reapertura de la frontera al ganado.

“Seguimos trabajando con el Gobierno de Estados Unidos. La apertura depende de ellos; nosotros seguimos trabajando para el control del gusano barrenador”, afirmó.

Claudia Sheinbaum Estados Unidos Donald Trump

