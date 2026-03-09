Planta de moscas para frenar el gusano barrenador estará lista en dos meses, informa Sheinbaum

“Está por terminarse ya la fábrica de moscas. Yo creo que en dos meses se termina. Está en Chiapas y también lo vamos a presentar”, señaló.

Sheinbaum explicó que esta técnica consiste en liberar moscas estériles para evitar la reproducción del insecto que provoca la infestación del gusano barrenador, la cual afecta al ganado y genera importantes pérdidas económicas en el sector pecuario.

Además de la liberación de insectos estériles, informó que el gobierno federal implementa otras acciones para reducir la presencia de la plaga, como la instalación de trampas para capturar moscas en las zonas afectadas.

Sheinbaum detalló que las medidas forman parte de la estrategia para controlar la plaga del gusano barrenador y que continúan las gestiones con autoridades de Estados Unidos para la reapertura de la frontera a las exportaciones de ganado mexicano.

El cierre de la frontera, vigente desde julio del año pasado, afecta principalmente a productores del norte del país. No obstante, la presidenta afirmó que los ganaderos logran mantener la actividad comercial mediante la venta de ganado en el mercado nacional.

“Los ganaderos, aun con la situación difícil, encontraron un mercado a nivel nacional para el ganado. Eso es muy bueno porque, aún con la frontera cerrada, pudieron seguir teniendo negocio relacionado con la producción de carne”, señaló.