En 9 de los 10 municipios más violentos bajan homicidios entre 12 y 39%

La violencia vinculada acárteles
La violencia en estas ciudades está vinculada con la operación de cárteles del narcotráfico.
En Tijuana, por ejemplo, opera el Cártel de Sinaloa. Es un punto estratégico para el tráfico de drogas, pero también para el tráfico de migrantes que buscan llegar hacia Estados Unidos.
Colima es territorio de disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Acapulco, uno de los principales turísticos de México, también es territorio de disputa del crimen, en particular por el Cártel Independiente de Acapulco y Jalisco Nueva Generación.
Celaya pasó de ser una localidad tranquila a ser un epicentro de la violencia debido a la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación quienes pelean por el huachicol, tráfico de drogas y extorsión.
Aunque es considerado el bastión del CJNG, Tlajomulco de Zúñiga es territorio de disputa de organizaciones criminales como el Cártel Nueva Plaza y algunas facciones vinculadas con el Cártel de Sinaloa.
Ciudad Juárez es territorio de disputa entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa, pero se han ido reforzando con bandas locales.
La capital de Chihuahua es otra de las ciudades en las que tienen actividades cárteles como el de Sinaloa, pero también agrupaciones locales como La Línea.
León es un municipio de disputa por el narcomenudeo y tráfico de drogas entre el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Benito Juárez, Quintana Roo es diputado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa quienes se pelean el control del narcomenudeo y la extorsión en zonas turísticas.
Cajeme era una zona controlada por el Cártel de Sinaloa pero que poco a poco ha visto expander sus operaciones al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha contribuido a que se intensifique la violencia.