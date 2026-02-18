Publicidad

En 9 de los 10 municipios más violentos bajan homicidios entre 12 y 39%

En Colima, Tijuana, Cajeme, Acapulco, Celaya, Tlajomulco de Zúñiga, Ciudad Juárez, Chihuahua, León y Benito Juárez hay una fuerte disputa de organizaciones como el Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa.
mié 18 febrero 2026 05:03 PM
homicidios
En esos 10 municipios ocurren 23% de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro.)

Antes de iniciar su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum tenía en la mira a Colima, Tijuana, Cajeme, Acapulco, Celaya, Tlajomulco de Zúñiga, Ciudad Juárez, Chihuahua, León y Benito Juárez, porque en esos 10 municipios del país ocurren 23% de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional, esos 10 municipios tienen una tasa de homicidios muy por arriba del promedio nacional.

En Colima, por ejemplo, la tasa de homicidios era de 173 homicidios por cada 100,000 habitantes mientras que la media nacional de 20.5. De los 10 municipios, el que menor tasa de homicidios reporta es Benito Juárez, Quintana Roo, con 34.6, pero aún así supera la media nacional.

Por ello, el gobierno de Sheinbaum puso como prioridad esos 10 municipios en su estrategia de seguridad, lo que dio resultados en nueve.

Entre 2024 y 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que salvo en Cajeme, los homicidios vinculados a la delincuencia organizada disminuyeron entre 12 y 39%.

En Cajeme, Sonora, se reportó un incremento de 18% en los homicidios.

La baja de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada coincide con una disminución de 42% que tuvieron los homicidios dolosos en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En septiembre de 2024, previo al arranque del gobierno de la presidenta, el promedio de víctimas de homicidio era de 86.9 y en enero de 2026 fue de 50.9, lo que significa que hubo 30 víctimas menos.

Mañanera Recaudaciones SHCP
En el gobierno de la presidenta Sheinbaum se han disminuido los homicidios dolosos en 42%. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

La violencia vinculada acárteles

La violencia en estas ciudades está vinculada con la operación de cárteles del narcotráfico.

En Tijuana, por ejemplo, opera el Cártel de Sinaloa. Es un punto estratégico para el tráfico de drogas, pero también para el tráfico de migrantes que buscan llegar hacia Estados Unidos.

Colima es territorio de disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

Acapulco, uno de los principales turísticos de México, también es territorio de disputa del crimen, en particular por el Cártel Independiente de Acapulco y Jalisco Nueva Generación.

Celaya pasó de ser una localidad tranquila a ser un epicentro de la violencia debido a la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación quienes pelean por el huachicol, tráfico de drogas y extorsión.

Aunque es considerado el bastión del CJNG, Tlajomulco de Zúñiga es territorio de disputa de organizaciones criminales como el Cártel Nueva Plaza y algunas facciones vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Ciudad Juárez es territorio de disputa entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa, pero se han ido reforzando con bandas locales.

La capital de Chihuahua es otra de las ciudades en las que tienen actividades cárteles como el de Sinaloa, pero también agrupaciones locales como La Línea.

León es un municipio de disputa por el narcomenudeo y tráfico de drogas entre el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Benito Juárez, Quintana Roo es diputado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa quienes se pelean el control del narcomenudeo y la extorsión en zonas turísticas.

Cajeme era una zona controlada por el Cártel de Sinaloa pero que poco a poco ha visto expander sus operaciones al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha contribuido a que se intensifique la violencia.

