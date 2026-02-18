En 9 de los 10 municipios más violentos bajan homicidios entre 12 y 39%

En Colima, por ejemplo, la tasa de homicidios era de 173 homicidios por cada 100,000 habitantes mientras que la media nacional de 20.5. De los 10 municipios, el que menor tasa de homicidios reporta es Benito Juárez, Quintana Roo, con 34.6, pero aún así supera la media nacional.

Por ello, el gobierno de Sheinbaum puso como prioridad esos 10 municipios en su estrategia de seguridad, lo que dio resultados en nueve.

Entre 2024 y 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que salvo en Cajeme, los homicidios vinculados a la delincuencia organizada disminuyeron entre 12 y 39%.

En Cajeme, Sonora, se reportó un incremento de 18% en los homicidios.

La baja de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada coincide con una disminución de 42% que tuvieron los homicidios dolosos en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En septiembre de 2024, previo al arranque del gobierno de la presidenta, el promedio de víctimas de homicidio era de 86.9 y en enero de 2026 fue de 50.9, lo que significa que hubo 30 víctimas menos.