México

Funeral de “El Mencho” en Jalisco se realiza con intenso despliegue de seguridad

De acuerdo con un reporte de AFP, la funeraria fue vigilada por decenas de camionetas con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, mientras un helicóptero militar sobrevoló la zona.
lun 02 marzo 2026 01:09 PM
mencho-funeral.jpg
Soldados mexicanos blindaron una funeraria en Guadalajara, donde se velaba el cuerpo del narcotraficante Nemesio Oseguera, quien fue abatido el 22 de febrero durante un operativo militar. (Ulises Ruiz/AFP)

Militares mexicanos resguardaron la funeraria en Guadalajara, Jalisco, donde fue velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio Oseguera "El Mencho", abatido hace una semana en un operativo castrense.

De acuerdo con un reporte de AFP, el establecimiento fue vigilado por decenas de camionetas con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, mientras un helicóptero militar sobrevoló la zona.

La fuente indicó que el objetivo del despliegue era disuadir a los grupos rivales de acercarse al sitio.

El cuerpo de Oseguera fue entregado el sábado por la Fiscalía General de México a sus familiares en la Ciudad de México, a donde fue trasladado luego de su muerte en un operativo militar en Jalisco.

Antes de entregar los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la fiscalía realizó "pruebas genéticas" para confirmar la existencia de "lazos consanguíneos" entre quien solicitó el cuerpo y el capo, indicó la institución en un comunicado.

El CJNG respondió al abatimiento de su líder con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

El operativo y los choques armados posteriores entre las fuerzas de seguridad y los criminales dejaron más de 70 muertos.

"El Mencho" era hasta ahora el narco más buscado por el Gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

"El Mencho” falleció por múltiples impactos de bala, de acuerdo con el acta de defunción número 3830, emitida por el Registro Civil de la Ciudad de México.

"Causas de la defunción: conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforante", indica el acta. Esta descripción médica corresponde a disparos recibidos en el pecho, abdomen y piernas.

Según el acta, la defunción ocurrió el domingo 22 de febrero a las 10:30 horas, en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde las fuerzas federales llevaron a cabo el operativo contra el líder criminal.

El deceso, se indica en el documento, se encuentra relacionado con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026, la cual fue abierta por la Fiscalía General de la República (FGR).

El acta también incluye información personal de Oseguera Cervantes: nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacán, en la región conocida como Tierra Caliente. Al momento de su muerte, vivía en unión libre.

