Funeral de “El Mencho” en Jalisco se realiza con intenso despliegue de seguridad

La fuente indicó que el objetivo del despliegue era disuadir a los grupos rivales de acercarse al sitio.

El cuerpo de Oseguera fue entregado el sábado por la Fiscalía General de México a sus familiares en la Ciudad de México, a donde fue trasladado luego de su muerte en un operativo militar en Jalisco.

Antes de entregar los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la fiscalía realizó "pruebas genéticas" para confirmar la existencia de "lazos consanguíneos" entre quien solicitó el cuerpo y el capo, indicó la institución en un comunicado.

El CJNG respondió al abatimiento de su líder con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

El operativo y los choques armados posteriores entre las fuerzas de seguridad y los criminales dejaron más de 70 muertos.

"El Mencho" era hasta ahora el narco más buscado por el Gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.