Funeral de “El Mencho” en Jalisco se realiza con intenso despliegue de seguridad

"El Mencho” falleció por múltiples impactos de bala, de acuerdo con el acta de defunción número 3830, emitida por el Registro Civil de la Ciudad de México.
"Causas de la defunción: conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforante", indica el acta. Esta descripción médica corresponde a disparos recibidos en el pecho, abdomen y piernas.
Según el acta, la defunción ocurrió el domingo 22 de febrero a las 10:30 horas, en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde las fuerzas federales llevaron a cabo el operativo contra el líder criminal.
El deceso, se indica en el documento, se encuentra relacionado con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026, la cual fue abierta por la Fiscalía General de la República (FGR).
El acta también incluye información personal de Oseguera Cervantes: nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacán, en la región conocida como Tierra Caliente. Al momento de su muerte, vivía en unión libre.