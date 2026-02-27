Sara Carter: ''Si pudimos con 'El Mencho', vamos a poder sacarlos a todos''

“Si pudimos con ‘El Mencho’, vamos a poder sacarlos a todos y ese es el mensaje que tengo”, afirmó la funcionaria en una entrevista con el periodista Jorge Fernández.

La también conocida como “zarina antidrogas”, la primera mujer en liderar la política nacional de control de drogas de Estados Unidos, estuvo de visita esta semana en México. Llegó justo dos días después de que en México se realizara un operativo para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los seis designados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).

En la entrevista que concedió al periodista afirmó que el episodio del abatimiento de 'El Mencho', es solo el inició de las acciones contra los cárteles y aseguró que así como fue posible ubicar a uno de los hombres más buscados por el gobierno estadounidense, se puede hacer lo mismo con otros.

“Esto es solo el comienzo. Lo que le pasó a ‘El Mencho’ debería enviar ondas de choque a través de la comunidad del cártel a cada líder que está ahí fuera: ‘El Mencho’ fue eliminado. Pudimos atrapar al ‘fantasma’, al más escurridizo, al que se suponía que podía esconderse de nosotros para siempre. Pudimos ubicarlo, pudimos ir por él. El gobierno mexicano demostró que eso era posible. Los funcionarios militares mexicanos que llevaron a cabo la operación con la defensa mexicana demostraron que estas personas no son dioses, son personas”, afirmó.

-Después de 'El Mencho' todo es posible, se le preguntó a la representante del gobierno estadounidense.

“Después de ‘El Mencho’ todo es posible”, advirtió.