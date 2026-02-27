El abatimiento de Nemesio Oseguera, alías 'El Mencho' tiene un mensaje a todas las organizaciones criminales: si la cooperación entre México y Estados Unidos logró “atrapar” al fantasma y al más escurridizo de los criminales, podrá con todos, advirtió Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés).
Sara Carter: ''Si pudimos con 'El Mencho', vamos a poder sacarlos a todos''
“Si pudimos con ‘El Mencho’, vamos a poder sacarlos a todos y ese es el mensaje que tengo”, afirmó la funcionaria en una entrevista con el periodista Jorge Fernández.
La también conocida como “zarina antidrogas”, la primera mujer en liderar la política nacional de control de drogas de Estados Unidos, estuvo de visita esta semana en México. Llegó justo dos días después de que en México se realizara un operativo para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los seis designados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).
En la entrevista que concedió al periodista afirmó que el episodio del abatimiento de 'El Mencho', es solo el inició de las acciones contra los cárteles y aseguró que así como fue posible ubicar a uno de los hombres más buscados por el gobierno estadounidense, se puede hacer lo mismo con otros.
“Esto es solo el comienzo. Lo que le pasó a ‘El Mencho’ debería enviar ondas de choque a través de la comunidad del cártel a cada líder que está ahí fuera: ‘El Mencho’ fue eliminado. Pudimos atrapar al ‘fantasma’, al más escurridizo, al que se suponía que podía esconderse de nosotros para siempre. Pudimos ubicarlo, pudimos ir por él. El gobierno mexicano demostró que eso era posible. Los funcionarios militares mexicanos que llevaron a cabo la operación con la defensa mexicana demostraron que estas personas no son dioses, son personas”, afirmó.
-Después de 'El Mencho' todo es posible, se le preguntó a la representante del gobierno estadounidense.
“Después de ‘El Mencho’ todo es posible”, advirtió.
Si el gobierno mexicano trabajando con Estados Unidos puede conseguir a ‘El Mencho’, ¿adivinen qué?, podemos ir por ustedes y lo haremos. No habrá lugar para esconderse”.
El propósito es que tanto México como Estados Unidos se liberen de la tiranía de los cárteles, de su capacidad de controlar la seguridad, de sus chantajes y de sus guerras.
Para lograrlo, hizo una promesa: “trabajaré noche y día con mis homólogos mexicanos, a los que les tengo respeto y admiración, para asegurar que de una vez por todas borremos esto cárteles de la faz de la tierra y no les demos espacio para respirar en el futuro. No deberíamos vivir bajo su yugo”.
Por las secuelas que han dejado los cárteles en ambos países, Carter consideró que se está frente a una guerra.
Relación entre EU y México de mucha colaboración
La también experiodista que realizó trabajos sobre cárteles y trazó las rutas del tráfico de drogas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, reconoció que como nunca hay cooperación entre México y Estados Unidos.
En sus primeros días en México, Carter sostuvo una reunión con integrantes del gabinete de seguridad, entre ellos el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, para felicitarlos por el éxito del operativo que tenía como propósito la detención de 'El Mencho'.
“Hoy, la directora de la ONDCP, Sara Carter, y el embajador estadounidense, Ronald Johnson, se reunieron con líderes militares y de seguridad mexicanos para felicitarlos por el exitoso operativo contra Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes. 'El Mencho' lideró el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización terrorista extranjera responsable del tráfico de drogas ilícitas a Estados Unidos y de amenazar nuestra seguridad nacional. ¡El presidente Trump está cumpliendo su promesa de fortalecer nuestra seguridad nacional y salvar vidas estadounidenses!”.
Today, ONDCP Director Sara Carter and U.S. Ambassador Ronald Johnson met with Mexican military and security leadership to commend them on the successful operation targeting Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes. "El Mencho" led Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a Foreign…
En esa reunión no participó la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí fue informada acerca del reconocimiento del gobierno de Donald Trump.
Carter también sostuvo una reunión con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Ambos acordaron reforzar la cooperación bilateral para el intercambio de “buenas prácticas” en materia de salud pública así como para “desarticular aún más las cadenas de suministro de sustancias ilícitas y el avance de los esfuerzos conjuntos para contener el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como el tráfico de armas”.
El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, para fortalecer nuestra cooperación bilateral en materia de salud pública y…
En sus redes sociales, la funcionaria reposteó una publicación del secretario Harfuch en la que informa de Antonio Guadalupe “N”, alías 'El Lexus', quien es identificado con el Cártel del Golfo, otra de las organizaciones designadas como terrorista por parte del gobierno de Estados Unidos.
Este viernes, Carter realizó una visita a la Basílica de Guadalupe.
“La fe sigue siendo un pilar fundamental en la lucha contra la drogadicción, guiando la prevención, la sanación y la recuperación de las comunidades de todo el mundo. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas, ruega por nosotros”, escribió la Oficina de Carter en sus redes sociales.
Director Carter visited the sacred Basilica of Our Lady of Guadalupe. Faith remains a cornerstone in the fight against drug addiction—guiding prevention, healing, and recovery for communities everywhere. Our Lady of Guadalupe, patroness of the Americas, pray for us.