Sheinbaum habla con presidente de la FIFA: ''Confirmamos confianza en México para Mundial 2026''

La presidenta Claudia Sheinbaum conversó este jueves con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, menos de una semana después de que México se volviera noticia mundial por la violencia que desató el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.
La mandataria tuvo el diálogo con Infantino después de que selecciones nacionales que participaran en el Mundial de Futbol de Norteamérica mostraran preocupación por las condiciones de violencia en México.
''Seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Futbol 2026. Confirmamos la confianza en el país'', dijo Sheinbaum tras la llamada.