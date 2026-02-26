Sheinbaum habla con presidente de la FIFA: ''Confirmamos confianza en México para Mundial 2026''

Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026.



Confirmamos la confianza en el país. pic.twitter.com/CCPAkfWp4T — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 27, 2026

Desde principios de semana, Infantino dijo a la AFP que está "muy tranquilo" con México como sede del Mundial de 2026.

"Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular", aseguró el jefe del organismo en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó a los equipos participantes que tendrán todas las garantías de seguridad durante su estancia en México.

Durante la mañana, tarde y noche del miércoles 25 de febrero, autoridades federales desplegaron un mega operativo en La Corregidora de Querétaro para resguardar a los aficionados que asistieron al partido México-Islandia.

Se trató del primer evento masivo tras las horas violentas por la muerte de Oseguera Cervantes.

Entre los organismos que levantaron la voz sobre la seguridad en México está la Federación Portuguesa de Futbol y la Federación Boliviana de Futbol. La primera será la encargada de inaugurar contra la selección mexicana el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte).

México será por tercera vez en su historia sede de una Copa Mundial de Futbol. Ahora compartirá la localia con Estados Unidos y Canadá.