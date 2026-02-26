Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum habla con presidente de la FIFA: ''Confirmamos confianza en México para Mundial 2026''

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho a los equipos participantes que tendrán todas las garantías de seguridad durante su estancia en México.
jue 26 febrero 2026 09:47 PM
HCIi9nnXcAA2h7Y.jfif
La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó la seguridad en México para el Mundial 2026. (Foto: Especial )

La presidenta Claudia Sheinbaum conversó este jueves con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, menos de una semana después de que México se volviera noticia mundial por la violencia que desató el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

La mandataria tuvo el diálogo con Infantino después de que selecciones nacionales que participaran en el Mundial de Futbol de Norteamérica mostraran preocupación por las condiciones de violencia en México.

''Seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Futbol 2026. Confirmamos la confianza en el país'', dijo Sheinbaum tras la llamada.

Publicidad

Desde principios de semana, Infantino dijo a la AFP que está "muy tranquilo" con México como sede del Mundial de 2026.

"Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular", aseguró el jefe del organismo en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó a los equipos participantes que tendrán todas las garantías de seguridad durante su estancia en México.

Durante la mañana, tarde y noche del miércoles 25 de febrero, autoridades federales desplegaron un mega operativo en La Corregidora de Querétaro para resguardar a los aficionados que asistieron al partido México-Islandia.

Se trató del primer evento masivo tras las horas violentas por la muerte de Oseguera Cervantes.

Entre los organismos que levantaron la voz sobre la seguridad en México está la Federación Portuguesa de Futbol y la Federación Boliviana de Futbol. La primera será la encargada de inaugurar contra la selección mexicana el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte).

México será por tercera vez en su historia sede de una Copa Mundial de Futbol. Ahora compartirá la localia con Estados Unidos y Canadá.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Copa Mundial

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad